“วันชนา” คว้าแชมป์ ไทยแลนด์ คัลเลอร์ฯ อุ่นเครื่องไทยแอลพีจีเอฯ

วันชนา โพธิ์เรืองรอง อดีตแชมป์ไทยแอลพีจีเอทัวร์ที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นสองปีซ้อน หวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 คว้าแชมป์ “ไทยแลนด์ คัลเลอร์ มาสเตอร์ส” ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2025 จะเปิดฉากในวันพฤหัสบดีนี้
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันแบบวันเดย์ทัวร์ ชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท ปรากฎว่า โปรกรีน-วันชนา โพธิ์เรืองรอง วัย 31 ปีจากจังหวัดสุรินทร์ เจ้าของแชมป์ไทยแอลพีจีเอทัวร์ ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นสองปีซ้อน หวด 6 เบอร์ดี้ ไม่มีโบกี้เลย คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 28,000 บาท ส่วนอันดับสองร่วมเป็นของ โปรฝ้าย-ชากัณฑ์สิม คำบอน วัย 25 ปีจากขอนแก่น, โปรปริม-กรกนก สูงปานเขา วัย 19 ปีจากกาฬสินธุ์ และนัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ทีมชาติวัย 17 ปีจากชลบุรี ที่สกอร์เท่ากันคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 69
สำหรับการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2025 ปิดฤดูกาลไทยแอลพีจีเอทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนนี้ ที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ 6,540 หลา พาร์ 72 จังหวัดขอนแก่น