ไทย กวาด 14 ทอง จาก 34 เหรียญ ศึก 2025 CMAS World Cup Finswimming Indoor ไต้หวัน

ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์! กวาด 34 เหรียญจากเวที 2025 CMAS World Cup Finswimming Indoor ไต้หวัน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
การแข่งขัน 2025 CMAS World Cup Finswimming Indoor ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 10–14 กันยายน 2568 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมความสำเร็จเกินความคาดหมายของทีมชาติไทย เมื่อทัพนักฟินสวิมมิ่งไทยคว้าได้ถึง 14 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง รวม 34 เหรียญ ตอกย้ำศักยภาพและพัฒนาการของกีฬาดำน้ำฟินสวิมมิ่งไทยบนเวทีโลก
ความสำเร็จครั้งนี้เกินกว่าเป้าหมายที่สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยวางไว้ โดยมี นายรณชัย จินดาพล นายกสมาคมฯ นำทัพและคอยสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยนักกีฬาจำนวน 18 คน และ ทีมผู้ฝึกสอน 4 คน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่ อีกทั้งยังนับเป็นเกียรติที่ นายสุประวีณ์ สุขเกิด อุปนายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเป็น Technical Delegate ของการแข่งขัน
ชัยชนะครั้งนี้เป็นผลลัพธ์จาก “พลังร่วม” ของนักกีฬา โค้ช ชมรม สมาคมฯ ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ทำให้ทีมชาติไทยสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจและเป็นที่จับตามองของวงการฟินสวิมมิ่งโลก
ไม่เพียงแต่รางวัลที่ได้มา แต่ยังสร้างความมั่นใจว่า “นักกีฬาฟินสวิมมิ่งไทย” กำลังยืนอยู่ในแถวหน้าระดับโลกอย่างแท้จริง และจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ในการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยต่อไป