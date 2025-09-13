ไทยคว้า 5 ทองว่ายน้ำมาราธอนระยะ 5 กม. "โค้ชตึก" ปลื้มเด็กอายุ 14 เข้าอันดับ 2 โอเวอร์ออล

วันที่สองศึกว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียนทัพไทยเก็บเพิ่มอีก 5 เหรียญทองในระยะ 5 กม. ด้าน "โค้ชตึก" ปลื้มใจ "น้องปันปัน" ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ เด็กมหัศจรรย์วัย 14 ปี ว่ายเข้ามาเป็นอันดับ 2 โอเวอร์ออล คว้าแชมป์รุ่นอายุ 14-15 ปี โดยอันดับ 1 โอเวอร์ออลเป็นของสาวเวียดนาม
การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน (3rd SEA Open Water Swimming Championships 2025) ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ย.2568 ที่ หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.เป็นการชิงชัยวันที่สองในระยะ 5 กม.
โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุพล จันทร์ผ่อง อุปนายกสมาคม, พล.อ.เพชรรัตน์ ลิ้มประเสริฐ อุปนายกสมาคม, พล.ต.ดร.ธนนท์ แสงนาค อุปนายกสมาคม, อ.โชติวิทย์ ธรรมสุจิตร เลขาธิการสมาคม และ นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย มาชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล
สำหรับผลการแข่งขัน รุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป ชาย เหรียญทอง อาร์เทม ลูคาเซวิตซ์ (สิงคโปร์), เหรียญเงิน นิธิกร เจียมพิริยะกุล (ไทย), เหรียญทองแดง กิตตินันท์ โชติสัตยางกูร (ไทย), หญิง เหรียญทอง หิรัญรัศมิ์ มุสิกุล (ไทย), เหรียญเงิน ลาราซาติ เดวี กีรานา (อินโดนีเซีย), เหรียญทองแดง สุภาพร แทนสกุล (ไทย)
รุ่นอายุ 18-19 ปี ชาย เหรียญทอง มารุจ แก่นนาค (ไทย), เหรียญเงิน ณัฐกร เรืองเป้า (ไทย), เหรียญทองแดง เจย์เดน อีเจน แยป (มาเลเซีย), หญิง เหรียญทอง ณัฐวรา บวรสุขเสรี (ไทย), เหรียญเงิน พิชญนาถ กิตติวรกิจ (ไทย), ทองแดง แอชลีย์ เวิร์น ยี โซห์ (มาเลเซีย)
รุ่นอายุ 16-17 ปี ชาย เหรียญทอง อัคบาร์ ปุตา (อินโดนีเซีย), เหรียญเงิน นิธิศ สิริสุวรรณกิจ (ไทย), เหรียยทองแดง อาสลัน แอดนัน (มาเลเซีย), หญิง เหรียญทอง เตี๊ยต ฮัน เหงียน หง็อก (เวียดนาม), เหรียญเงิน กา อุน มูเซ โกห์ (สิงคโปร์), เหรียญทองแดง กุลนิษฐ์ ฑีฆะ (ไทย)
รุ่นอายุ 14-15 ปี ชาย เหรียญทอง สรวิทย์ ถิระพาณิช (ไทย), เหรียญเงิน วินห์ ไท เบา เหงียน (เวียดนาม), เหรียญทองแดง เศรษฐ์ศิริ รุญญะมาลัย (ไทย), หญิง เหรียญทอง ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ (ไทย), เหรียญเงิน ปณษร อาชายินดี (ไทย), เหรียญทองแดง ปาทริซ โฟซี (อินโดนีเซีย)
"น้องปันปัน" ชนม์พัศนภ ชาติวุฒิ เงือกน้อยวัย 14 ปี ที่สร้างเซอร์ไพรส์เข้ามาเป็นอันดับ 2 ในการจัดโอเวอร์ออล แต่ก็ถือว่าเป็นอันดับ 1 ของนักกีฬาหญิงไทยทั้งหมด เนื่องจากอันดับ 1 โอเวอร์ออลเป็นของประเทศเวียดนาม ได้เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ได้ลงแข่งว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่สามารถคว้าแชมป์แรกของตัวเองในนามทีมชาติของการว่ายมาราธอน ปกติจะฝึกซ้อมและว่ายในสระ แต่พอมาแข่งว่ายมาราธอนก็จะมีอุปสรรคมากกว่าทั้งแรงลม คลื่นทะเล แล้วก็สภาพน้ำ รวมๆแล้วอุปสรรคความยากมากกว่าในสระปกติ ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปแข่งว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์โลก 2025 ที่สิงคโปร์ เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ได้เห็นว่าระดับโลกซ้อมยังไง เขาเตรียมตัวก่อนแข่งยังไง เทคนิคเขาเป็นยังไง ซึ่งตรงนี้ก็ได้นำมาลองปรับใช้ และก็หวังว่าจะติดทีมซีเกมส์ไปแข่งว่ายน้ำมาราธอน
ด้าน "โค้ชตึก" นายธนาวิชญ์ โถสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้เราไม่ได้ส่งทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแข่งว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียนก็เพราะสมาคมให้สิทธิ์โค้ชตัดสินใจ ซึ่งดูแล้วระยะเวลามันใกล้กับซีเกมส์มากเกินไป ทำให้เราตัดสินใจส่งระดับเยาวชนมาแข่งขันตามรุ่นอายุ ส่วนทีมชาติชุดใหญ่ก็เตรียมเดินทางฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมศึกซีเกมส์ ในการที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้ก็เพื่อทดสอบระบบทั้งผู้ตัดสิน ทีมงานทั้งหมด เพราะไทยไม่ได้จัดแบบเป็นทางการแบบนี้นานแล้ว และยังได้เชิญตัวแทนสหพันธ์มาควบคุมการแข่งขัน ส่วนผลงานนักกีฬานั้นก็มีรายงานว่าระยะ 10 กม.ทีมเวียดนามทำได้ดี แต่ ระยะ 5 กม.เราจะเป็นได้ว่านักกีฬาเยาวชนไทยก็ทำผลงานได้ดีมากมีเด็กไทยอายุ 14 เข้าเป็นที่ 2 ในแบบโอเวอร์ออล
สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนชิงแชมป์อาเซียน ในวันที่ 14 ก.ย.เป็นการแข่งประเภทผลัดผสมชายหญิง 4 x 1,500 กม.