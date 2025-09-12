“พัชรจุฑา” ผ่านตัดตัวศึกเมเจอร์ เจแอลพีจีเอฯ ครั้งแรก

พัชรจุฑา คงกระพันธ์ ทำสำเร็จผ่านตัดตัวกอล์ฟเมเจอร์ของเจแปน แอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นครั้งแรก ในรายการ “โซนี่ เจแอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ” หลังเก็บเพิ่มได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 สกอร์รวมสองวัน 1 อันเดอร์พาร์ 143 รั้งอันดับ 15 ร่วม ที่สนามโออาราอิ กอล์ฟ คลับ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา ขณะที่ มิยู ซาโตะ โปรสาวเจ้าถิ่น แซงขึ้นนำที่สกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134
เจแปน แอลพีจีเอ ทัวร์ จัดศึกเมเจอร์รายการ “โซนี่ เจแอลพีจีเอ แชมเปี้ยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 200 ล้านเยน หรือประมาณ 43 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายนนี้ ที่สนามโออาราอิ กอล์ฟ คลับ ระยะ 6,840 หลา พาร์ 72 จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น มีนักกอล์ฟสาวชาวไทยลงชิงชัย 2 คน ได้แก่ โปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์ นักกอล์ฟสาวมือ 125 ของโลก และโปรมาย-ตรีฉัตร จีนกลับ อดีตมือหนึ่งเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ปี 2023
รอบที่สองของการชิงชัยปรากฎว่าท้องฟ้ามืดเสียก่อน ทำให้มีผู้เล่นอีก 10 คน ต้องไปเล่นต่อให้จบในเช้าวันเสาร์ ซึ่งคาดว่าทัวร์นาเมนท์จะตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 ขณะที่ พัชรจุฑา คงกระพันธ์ นักกอล์ฟวัย 33 ปี ดีกรีแชมป์ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ จบ 18 หลุม เก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 70 จากการทำ 2 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสองวันมี 1 อันเดอร์พาร์ 143 เท่ากับ โปรมาย-ตรีฉัตร จีนกลับ อดีตมือหนึ่งเลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ ปี 2023 ที่ตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 อยู่ในกลุ่มอันดับ 15 ร่วม
พัชรจุฑา เผยหลังผ่านตัดตัวรายการเมเจอร์ของเจแปน แอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นครั้งแรกว่า “พอใจกับผลงานมาก พยายามพัฒนาฝีมือขึ้นทุกวัน ซึ่งนั่นคือแผนของฉัน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นรายการเมเจอร์ที่ญี่ปุ่น และการผ่านเข้ารอบได้ก็ยิ่งทำให้มีความสุขมากขึ้นไปอีก วันนี้โมเมนตัมดีมาก ทีช็อตได้ดีกว่าเมื่อวานมาก แต่ก็ยังมีพัตต์พลาดไปบ้าง สองรอบแรกทำแต้มน้อยเพราะลมแรง อีกสองวันที่เหลือจะพยายามเล่นบุกมากขึ้น โดยเฉพาะพาร์ห้าและพาร์สี่ หวังว่าจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆ”
ทางด้านตำแหน่งจ่าฝูงเปลี่ยนมือเป็นของ มิยู ซาโตะ ที่เครื่องร้อนหวดวันเดียว 7 เบอรดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว แซงขึ้นนำด้วยสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 134 โดยมี ชิโฮ คูวากิ และ ชินะ คาซาวา เพื่อนร่วมชาติ ตามหลังสามสโตรค เจ้าตัวกล่าวว่า “วันนี้ไม่คิดว่าจะทำได้ถึง 7 อันเดอร์พาร์ เพราะฉันโฟกัสไปทีละช็อตเท่านั้น สัปดาห์นี้พยายามพัฒนาเรื่องเมนทัลเกมให้มากขึ้น ควบคุมอารมณ์ให้ได้ และพยายามเล่นแบบใจเย็นตลอดทั้งวัน”