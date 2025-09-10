ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย อุ่นเครื่องชนะอินเดีย มั่นใจคว้าแชมป์สมัย 3 อาเซียนพาราเกมส์ 2026

ร.ท. ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยถึงขอบสนาม ในการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่างทีมชาติไทย ทีมอันดับ 6 ของโลก กับทีมชาติอินเดีย ทีมอันดับ 11 ของโลก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ณ สนามฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย (เอมพันธ์สปอร์ต) จังหวัดนนทบุรี
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรายการสำคัญต่างๆ ซึ่ง ร.ท. ณัยณพ ได้กล่าวถึงการเดินทางมาในครั้งนี้ว่า "ตั้งใจมาให้กำลังใจทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย ที่กำลังเตรียมทีมฝึกซ้อมเข้าแข่งขันในรายการอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดนครราชสีมา ในเดือนมกราคมปีหน้า โดยเราในฐานะทีมอันดับ 6 ของโลกที่เคยมีประสบการณ์ผ่านการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นมาแล้ว เป้าหมายคือการรักษาแชมป์สมัย 3 ในอาเซียนพาราเกมส์ ขอให้นักกีฬาทุกคนระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม"
ในส่วนของผลการแข่งขัน ทีมชาติไทย ซึ่งนำโดย ปัญญาวุฒิ คุพันธ์ ยิงประตูชัยในนาทีที่ 13 ของครึ่งหลัง ส่งผลให้ทีมไทยเอาชนะทีมชาติอินเดียไป 1-0 ในเกมปกติ และยังสามารถเอาชนะในการดวลจุดโทษได้อีก 5-1
ร่วมเชียร์นักกีฬาพาราไทยเพื่อเป้าหมายเจ้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ชิงชัย 19 ชนิดกีฬา 479 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 20 - 26 ม.ค. 2569 ที่นครราชสีมา และกรุงเทพฯ