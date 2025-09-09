แอลพีจีเอเปิดตัวกล่องถ้วยรางวัล อินเตอร์เนชันแนล คราวน์

แอลพีจีเอทัวร์ ร่วมกับ ทูมี่ (TUMI) แบรนด์กระเป๋าเดินทางระดับโลก เปิดตัวกล่องใส่ถ้วยรางวัลอะลูมิเนียม 19 Degree รุ่นพิเศษ สำหรับการแข่งขันกอล์ฟทีมหญิงรายการ “ฮันฮวา ไลฟ์พลัส อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” ที่จะจัดขึ้น ณ สนามนิวโคเรีย คันทรีคลับ เมืองโกยาง จังหวัดกยองกี ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคมนี้ โดยมีนักกอล์ฟสตรีระดับโลก 32 คน จาก 8 ทีมชาติร่วมชิงชัย
โดยในปีนี้มี 8 ทีมเข้าร่วมดววงสวิง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไทย สวีเดน จีน และทีมรวมโลก แข่งขันในรูปแบบทีมแมตช์เพลย์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม แข่งขันพบกันหมดในสามแมตช์แรกแบบโฟร์บอลล์ ก่อนคัดเลือก 2 ทีมที่ทำผลงานดีที่สุดจากแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ส่วนรอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงอันดับสาม จะเล่นแบบผสม ประกอบด้วยแมตช์เดี่ยว 2 แมตช์ และแมตช์โฟร์ซัมส์ 1 แมตช์
ล่าสุด แอลพีจีเอ และทูมี่ ได้เปิดตัวกล่องถ้วยรางวัลหรูหรา ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคอลเลกชัน 19 Degree Aluminum อันเป็นเอกลักษณ์ของทูมี่ ผลิตจากอะลูมิเนียมเกรดอากาศยานด้วยงานฝีมือประณีต แข็งแกร่งและสวยงามในเวลาเดียวกัน โดดเด่นด้วยดีไซน์ซี่โครงเฉียง 19 องศา พร้อมกลไกการล็อกเฉพาะตัว ภายในบุด้วยกำมะหยี่เนื้อนุ่ม เสริมความหรูหราและพิถีพิถัน เมื่อเปิดกล่องจะพบกับถ้วยรางวัลที่จัดวางบนแท่นกระจกเงาด้านข้าง สะท้อนภาพแห่งความสำเร็จและแรงบันดาลใจสำหรับแชมป์ในอนาคต
นอกจากนี้กล่องถ้วยรางวัลยังสะท้อนถึงการสืบสานความร่วมมือระหว่างทูมี่และวงการกอล์ฟ โดยก่อนหน้านี้ ทูมี่ได้ออกแบบกล่องถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันกอล์ฟทีมสตรี โซลไฮม์ คัพ (ทีมสหรัฐอเมริกาพบทีมรวมยุโรป) เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว และการแข่งขัน ซีเอ็มอี กรุ๊ป ทัวร์ แชมเปียนชิพ ในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน