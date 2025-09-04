“อินเตอร์เนชันแนล คราวน์” เปิดตัวชุดทีมอย่างเป็นทางการ

แอลพีจีเอและฮันฮวา ไลฟ์พลัส เปิดตัวชุดแข่งขันของทีมแต่ละประเทศ เพื่อลงสู้ศึกกอล์ฟทีมรายการ อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ครั้งที่ 6 ที่สนามนิว โคเรีย คันทรี คลับ จังหวัดกยองกี ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคมนี้ โดยร่วมมือกับ Anew Golf แบรนด์เครื่องแต่งกายกอล์ฟระดับโลก เน้นความภูมิใจของชาติและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ล่าสุดทัวร์นาเมนท์โดย Anew Golf แบรนด์กอล์ฟแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ เปิดตัวชุดแข่งขันอย่างเป็นทางการของทีมในแต่ละประเทศ โดยเน้นสีสันสดใส ผสานการใช้งานจริง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผู้เล่น เข้ากับสไตล์ที่เหมาะสมกับการแข่งขันระดับโลก ซึ่งบรรดานักกอล์ฟหญิงชั้นนำของโลกจะสวมชุดทีมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจชาติตัวเอง และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม
สำหรับกอล์ฟ อินเตอร์เนชันแนล คราวน์ ปีนี้มีผู้เล่น 8 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วยทีมสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ไทย สวีเดน จีน และ ทีมเวิลด์ โดยมีนักกอล์ฟระดับชั้นนำเล่นให้กับทีมประเทศตัวเอง นำโดยมือท็อป 5 ของโลกอย่าง จีโน่- อาฒยา ฐิติกุล ทีมไทย, เนลลี คอร์ดา ทีมสหรัฐฯ, ลิเดีย โค จากนิวซีแลนด์เล่นให้ทีมเวิลด์, ลี มินจี ทีมออสเตรเลีย และ หยิน ยัวหนิง จากทีมจีน