บีจี จับมือ The Football Business Academy พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาปริญญา MBA ธุรกิจฟุตบอล

สโมสรฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด (BGPU) และ The Football Business Academy (FBA) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์จริงแก่บุคลากรรุ่นใหม่ในวงการฟุตบอล ตลอดจนผลักดันโอกาสทางธุรกิจระหว่างทั้งสององค์กร
ภายใต้ข้อตกลงนี้ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจฟุตบอล (Master Program) ของ FBA จะเข้ามาทำโปรเจกต์ภาคการศึกษาสุดท้าย (Final Module) ที่ประเทศไทย โดยร่วมกับ BGPU พัฒนาด้านธุรกิจและการจัดการสโมสรฟุตบอล (Business Projects) อาทิ บทวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์การตลาด, การสร้างรายได้, การพัฒนาแฟนคลับ, สิทธิประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการยกระดับประสบการณ์แฟนบอล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของสโมสรอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ความร่วมมือยังครอบคลุมถึงการเชิญผู้แทนสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารฟุตบอลในภาคเรียนปกติของการศึกษา และร่วมกิจกรรมเครือข่ายพิเศษของ FBA รวมถึงโอกาสให้กับบุคลากรฟุตบอลในประเทศไทย เข้าศึกษาการจัดการฟุตบอลในระดับปริญญาโท ฟุตบอล MBA ผ่านทางความร่วมมือในครั้งนี้
ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ผู้แทนสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญของสโมสรในการผสมผสานประสบการณ์จริงกับองค์ความรู้ระดับสากล เพื่อสร้างผู้นำรุ่นใหม่และขยายเครือข่ายของ สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไปสู่เวทีนานาชาติ เราจะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาด้านฟุตบอลให้เป็นที่รู้จัก และโอกาสในการที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬาฟุตบอล ที่บีจีฯ มีทั้งสนามแข่ง สนามซ้อม ศูนย์ฝึกฟุตบอล เทคโนโลยีฟุตบอล และธุรกิจด้านการถ่ายทอดสดกีฬา”
Mr. Kristian Dobrev, The Football Business Academy Deputy CEO กล่าวเสริมว่า “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ BG Pathum United สโมสรที่มีวิสัยทัศน์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือนี้จะเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำโครงการจริงที่สร้างคุณค่าใหม่ร่วมกันกับสโมสรในตลาดฟุตบอลเอเชีย และเราจะได้รับเกียรติจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในการสอนในวิชาของเรา ให้นักศึกษามีมุมมองที่กว้างขึ้น”
เกี่ยวกับ The Football Business Academy (FBA)
The FBA เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกด้านธุรกิจฟุตบอล ก่อตั้งและมีสำนักงานใหญ่ในเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจฟุตบอล (Professional Master in Football Business) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากสโมสร ลีก สมาพันธ์ฟุตบอล และผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมฟุตบอลทั่วโลก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา FBA ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับองค์กรฟุตบอลชั้นนำ อาทิ FIFA, UEFA, AFC, Manchester City, Galatasaray, Benfica, Girona FC, Orlando City, Rangers FC, Asian Football Confederation และอีกหลายสโมสรและลีกชั้นนำทั่วโลก เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านโครงการจริงและประสบการณ์ตรง