ศูนย์เรียนรู้ฯขนอม ชวนน้องๆร่วมงาน “มหกรรมวิทย์แห่งชาติ ปี 67” อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ชวนเยาวชนมาเปล่งแสง ปล่อยจินตนาการยื้อโลกเดือด กับบูธนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Climate Tech เด็กเปล่งแสง ลดโลกเดือด” ภายในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2567 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานีนางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานโดย EGCO ได้ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานในกลุ่มเยาวชน ผ่านการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นประจำทุกปี รวมถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่บริษัทเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ภายในงานจัดบูธนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ฯ ธีม “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Climate Tech เด็กเปล่งแสง ลดโลกเดือด” ซึ่งจะจัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16 - 25 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-19.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ โซนที่ 1 EGCO Energy for Life ป่านวัตกรรมลดโลกเดือด Climate Tech – Brighten Up the World: นำเยาวชนสวมบทวิศวกรน้อย ลุยสำรวจป่านวัตกรรมพลังงานที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนุกไปกับฐานการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่โซนที่ 2 Climate Tech เด็กเปล่งแสง ลดโลกเดือด: ย้อนเวลาไปรู้จักสาเหตุของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผ่านโรงภาพยนตร์ Immersive Theater จำลองบรรยากาศภายในโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ จุดประกายแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโซนที่ 3 Climate Tech Innovation for Better Life นวัตกรรมวิทย์ลดโลกเดือด: เปิดพื้นที่กำแพงศิลปะยักษ์ (Giant Art Wall) ให้เยาวชนแสดงความคิดเชิงนวัตกรรม ไอเดียสร้างสรรค์ หรือความตั้งใจที่จะดูแลและพัฒนาโลกใบนี้ต่อไปนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล และพบกับขบวน EGCO Rangers ฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว ที่มาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด อีกทั้งผู้สนใจยังสามารถรับชมบรรยากาศและเข้าร่วมกิจกรรมแบบ Online ได้ทาง Facebook Live ของเพจเฟซบุ๊ก Khanom Learning Center