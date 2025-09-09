“โค้ชหนึ่ง” นั่งแท่นโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอีกหน ควบชุดไม่เกิน 20 ปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแต่งตั้ง “หนึ่งฤทัย สระทองเวียน” เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ โดยจะเริ่มงานทันที เพื่อภารกิจ และ เป้าหมายสำคัญ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ คว้าเหรียญทองซีเกมส์ ครั้งล่าสุด ต้องย้อนกลับไป เมื่อปี 2013 ที่ประเทศเมียนมา ภายใต้การคุมทีมของ หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ก่อนถูกฝ่ายเทคนิค ของ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ พิจารณาแต่งตั้ง ให้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง เพื่อเป้าหมายกลับมาคว้าเหรียญทองในรอบ 12 ปี
สำหรับ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ปัจจุบันอายุ 53 ปี ถือใบอนุญาตอบรมผู้ฝึกสอน AFC 'Pro' License ในฐานะผู้หญิงคนแรก และ คนเดียวของประเทศไทย มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนมาอย่างโชกโชน ถือเป็นโค้ชหญิงผู้สร้างประวัติศาสตร์ พาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ไปเล่นรอบสุดท้าย ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ได้ถึง 2 สมัยติดต่อกัน ในช่วงที่ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ยังดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีม คือ ครั้งแรกในปี 2015 ที่ประเทศแคนาดา และในปี 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส
เคยผ่านการทำหน้าที่ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ทุกรุ่นอายุ ตั้งแต่ 12, 13, 14, 15, 16 ปี โดยผลงานล่าสุดในปี 2025 กับการคุมทัพ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 พาทีมคว้าแชมป์อาเซียน ที่ประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังเคยผ่านประสบการณ์กับฟุตบอลชาย ในปี 2021 กับการเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ยุคของ มาโน่ โพลกิ้ง
การทำหน้าที่ ในระดับสโมสรพา บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย คว้าแชมป์ ฟุตบอล ไทย วีเมนส์ ลีก ดิวิชั่น 1 ทั้งหมด 5 สมัย คือ ปี2011, 2013, 2019, 2020/21 และ 2022 ก่อนที่ล่าสุดจะพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC Women’s Champions League 2025/26 รอบ Preliminary Stage
สำหรับ “หนึ่งฤทัย สระทองเวียน” จะทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ควบคู่ไปกับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องระหว่างรุ่นสู่รุ่น และ รูปแบบการเล่น ในแนวทางเดียวกัน โดยจะประเดิมคุมทีมชุดใหญ่ เปิดบ้านพบกับ ทีมชาติบังคลาเทศ ทีมอันดับ 104 ของโลก 2 นัด ในช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ วันที่ 24 และ 27 ตุลาคม 2568 โดยรอยืนยันสนาม และ เวลาแข่งขันอีกครั้ง