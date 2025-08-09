ไทย ยิง เขมร ยับ 7-0 ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่ม

ชบาแก้ว ถล่ม กัมพูชายับ 7-0 คว้าชัยสองเกมรวด จ่อเข้ารอบรองฯ ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สอง ณ ลัช ไช สเตเดียม ประเทศเวียดนาม วันที่ 9 สิงหาคม 2568 เวลา 16.30 น. ทีมชาติไทย อันดับ 53 ของโลก ลงสนาม พบกับ กัมพูชา อันดับ 118 ของโลก
เกมแรก ไทยชนะ อินโดนีเซียมา 7-0 ส่วน กัมพูชา แพ้ เวียดนามไป 0-6
เกมนี้ ฟูโตชิ อิเคดะ ยังคงใช้แกนหลักชุดเดิมจากที่ชนะมาในเกมแรก นำโดย ชัชวัลย์ รอดทอง กัปตันทีม ส่วนแนวรุก นำโดย กาญจนธัช พุ่มศรี และ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน
เริ่มเกมมาทีมชาติไทยเดินหน้าบุกเข้าใส่ทันที และนาทีที่ 6 จากจังหวะ ที่แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน เติมมาด้านขวา ก่อนจ่ายเข้ากลางให้ ริญญาภัทร์ มูลดง ยิงข้ามคานออกไป
นาที 18 ไทยมาได้ลุ้นอีกครั้งจากฟรีคิก ของ ริญญาภัทร์ มูลดง แต่ยังยิงไปตรงตัวประตูของ กัมพูชา
นาที 23 ชบาแก้ว มาได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่ แนวรับของ กัมพูชา สกัดบอลไม่ขาด มาเข้าทาง พิชญธิดา มะโนวัง ยิงจังหวะแรกติดบล็อค มาเข้าทางของ จณิสตา จินันทยุา กดด้วยขวาติดเซฟ
นาที 35 แมดดิสัน เจตน์ แคสทัน ตามปั๊มบอลหน้าโกล ก่อนล้มตัวยิงบอลข้ามคาน ออกไปนิดเดียว
นาที 38 ชบาแก้วมาได้ประตูออกนำ1-0 จากจังหวะที่ พิชญธิดา มะโนวัง ลุยมาทางขวาก่อนจ่ายให้ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ล็อคเข้าซ้ายก่อนกดเต็มข้อเข้าไป
นาที 40 จณิสตา จินันทุยา ได้บอลก่อนแหวกแล้วยิงยัดเสาแรกให้ ชบาแก้ว นำห่างเป็น 2-0
นาที 44 ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากฟรีคิก ที่ริญญาภัทร์ มูลดง ลองยิงด้วยขวาบอลชนคานเด้งออกหลังไป
ทดเจ็บ จังหวะที่แนวรับกัมพูชา ไปสกัดลั่น และมาเข้าทาง แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ยิงประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ ให้ชบาแก้ว นำห่างเป็น 3-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง ไทยเปลี่ยนตัวคนแรก ด้วยการส่ง ภัทรนันท์ อุปชัย ลงไปเล่นแทน กาญจนธัช พุ่มศรี
เริ่มครึ่งหลังมา นาที 47 ภัทรนันท์ อุปชัย เติมมาทางขวา ก่อนครอสเรียดให้ จณิสตา จินันทุยา ได้ยิงด้วยขวาโล่งๆ เป็นประตูที่สองของตัวเองให้ ชบาแก้ว นำห่างเป็น 4-0
นาที 59 ไทยเปลี่ยนตัว วิรัญญา แกว่นกสิกรรม, ธวันรัตน์ พรมทองมี และ พลอยชมพู สมนึก ลงไปเล่นแทน พิชญธิดา มะโนวัง, ริญญาภัทร์ มูลดง และ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน
นาที 70 จากความผิดพลาดของแนวรับกัมพูชา บอลเลยมาถึง ธวันรัตน์ พรมทองมี ยิงเข้าไปให้ ไทยนำห่างเป็น 5-0
นาที 81 ไทยมาได้ประตูนำห่างเป็น 6-0 จากฟรีคิกของ พลอยชมพู สมนึก
นาที 82 ไทยเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายด้วยการส่ง ธัญชนก ชื่นอารมณ์ ลงไปเล่นแทน ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์
นาที 90 ภัทรนันท์ อุปชัย ได้คล้องมายิงด้วยขวาชนเสากระเด้งมาเข้าทาง จณิตา จินันทยุา มาทำแฮตทริกจนได้จากจังหวะซ้ำเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 7-0
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ชบาแก้ว เอาชนะ กัมพูชา ไป 7-0 มีหกคะแนนเต็ม จ่อเข้ารอบ
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มเอ นัดที่สาม พบกับ เวียดนาม อันดับ 37 ของโลก ที่ ลัช ไช สเตเดียม ในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 19.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 HD, AIS PLAY, BG Sports, True Visions Now, เพจ FA Thailand, Thai Women's Football และ Youtube ช้างศึก
รายชื่อ 11 ตัวจริง
สุภาพร อินทรประสิทธิ์, ณัฐชา แก้วอันตา, ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์, ชัชวัลย์ รอดทอง (C), ริญญาภัทร์ มูลดง, พิชญธิดา มะโนวัง, กาญจนธัช พุ่มศรี, แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน, ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย, ปวริษา หอมยามเย็น (GK), จณิสตา จินันทุยา
ขอบคุณภาพ-ข้อมูลจาก เพจ FA Thailand