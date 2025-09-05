"ก้อง-สมเกียรติ" พร้อมคัมแบ็ก "ฮอนด้า แอลซีอาร์" ลุยโมโตจีพี บาร์เซโลน่า ตั้งเป้าทำผลงานท้ายฤดูกาล

"ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดโมโตจีพีชาวไทย ฟื้นจากอาการบาดเจ็บร่วม 2 เดือน คัมแบ็กลุยศึก โมโตจีพี 2025 สนาม 15 สุดสัปดาห์นี้ ที่ เซอร์กิต เด บาร์เซโลน่า-คาตาลุนญ่า ประเทศสเปน ในรายการ คาตาลัน กรังด์ปรีซ์
นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 ได้รับบาดเจ็บ "เอ็นข้างเข่าขวา" จากการฝึกซ้อมโมโตครอสในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จนต้องผ่าตัดและรักษาตัวร่วม 2 เดือน พร้อมกับเข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายอย่างหนักจนฟื้นตัวเพื่อกลับสู่การแข่งขัน โมโตจีพี อีกครั้ง
สำหรับ "ก้อง-สมเกียรติ" สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบิดชาวไทยคนแรกในศึก โมโตจีพี เก็บคะแนนแรกมาได้จาก ดัตช์ กรังด์ปรีซ์ ก่อนโชคร้ายบาดเจ็บจนต้องพักยาว และพร้อมกลับมาต่อสู้อีกครั้งในศึก คาตาลัน กรังด์ปรีซ์ โดยจะเข้าสู่การซ้อมในวันศุกร์ที่ 5 กันยายนนี้ ก่อนจะควอลิฟายและ "สปรินต์เรซ" ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายนนี้ ส่วน "เมนเรซ" จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH