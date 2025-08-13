"ก้อง-สมเกียรติ" บินสเปน เข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกาย เตรียมคัมแบ็ก ลุย"โมโตจีพี" ครึ่งฤดูกาลหลัง

นักบิดขวัญใจชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 อยู่ในช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างมากกับอาชีพนักบิด หลังจากเพิ่งปลดล็อกคว้าแต้มแรกใน โมโตจี ที่ แอสเซ่น แต่ด้วยความมุ่งมั่นทำให้เจ้าตัวฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อยกระดับความเร็วกับรถแข่ง Honda RC213V ก่อนจะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม โมโตครอสที่ บาร์เซโลน่า จนต้องเข้ารับการผ่าตัดเข่าขวา และทำให้ต้องพลาดลงสนามแข่งนับตั้งแต่ เยอรมนี และ สาธารณรัฐเช็ก หลังผ่าตัด "ก้อง-สมเกียรติ" ได้บินกลับมาพักรักษาตัวในเมืองไทยช่วงพักเบรกการแข่งขันครึ่งฤดูกาลแรก
โดย "ก้อง-สมเกียรติ" ได้บินไป บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เพื่อเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมทางกายภาพสำหรับฟื้นฟูร่างกาย และวางเป้าหมายที่จะกลับมาลงแข่งขันให้ได้เร็วที่สุด โดยมี ดร.อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้าและทีมผู้บริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มาส่งกำลังใจถึงสนามบินอย่างอบอุ่น
แฟนมอเตอร์สปอร์ตส่งกำลังใจเชียร์นักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH