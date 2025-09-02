แมนยูยังมีลุ้นเข้ารอบคาราบาวคัพ ยื่นเรื่องอุธรณ์กริมส์บี้ส่งนักเตะผิดกฏลงเล่น

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดยังมีลุ้นพลิกเป็นผู้ผ่านเข้ารอบศึกคาราบาว คัพ เเม้ก่อนหน้านี้จะเป็นฝ่ายเเพ้กริมส์บี้ ทาวน์ทีมจากลีกทู
ทีมปีศาจเเดงโดนนำไปก่อนถึง 0-2 ก่อนจะมาตามตีเสมอ 2-2 ครบเวลาต้องยิงจุดโทษหาผู้ชนะ ก่อนที่ปีศาจเเดงจะเป็นฝ่ายเเพ้ไป 11-12 ตกรอบ 2 ฟุตบอลถ้วยอย่างรวดเร็ว
มีรายงานว่า กริมส์บี้ ทาวน์ ทำผิดกฏส่ง คล้าร์ก โอดูออร์ กองหลังที่เพิ่งเซ็นสัญญามาร่วมทีมเพียงเเค่ 1 วันลงเล่น ที่ผิดก็คือนักเตะลงทะเบียนไม่ทันนั้นเอง
โอดูออร์ลงสนามเป็นตัวสำรองในครึ่งหลัง เเละเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิงจุดโทษให้กริมส์บี้ เเต่ก็ยิงไม่เข้า ซึ่งสมาคมฟุตบอลลีกอังกฤษตัดสินปรับเงินกริมส์บี้ 2 หมื่นปอนด์ เเต่ไม่มีบทลงโทษที่รุนเเรงกว่านี้
อย่างไรก็ตามแมนยูมีเวลา 5 วันที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์โทษของกริมส์บี้เพื่อให้อีเอฟแอลพิจารณาว่าความผิดดังกล่าวจะถึงขั้นต้องเเข่งใหม่หรือปรับเเพ้ในสกอร์ 0-3 เลยหรือไม่