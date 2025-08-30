“พัชรินทร์-เพียงธาร” คว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่จี เอช แบงก์

"พัชรินทร์" ควง "เพียงธาร" ขึ้นแท่นหญิงคู่
แถมลุ้นแชมป์เดี่ยววีค 2 หวด จี เอช แบงก์
"ฐานทัพ" กอดคอหนุ่มอินเดียซิวที่ 1 ชายคู่
การแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2025 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ 2 รายการ G H BANK ITF World Tennis Tour 2025 (2) เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2568 มีพิธีมอบรางวัลในประเภทคู่ โดย นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธาน
ผลเทนนิสหญิง ดับเบิลยู 35 ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,016,700 บาท ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ "อีฟ" พัชรินทร์ ชีพชาญเดช กับ "เอิร์ธ" เพียงธาร ผลิพืช ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 โชว์ฟอร์มการเล่นที่เข้าขา เอาชนะ คู่ญี่ปุ่น ซากุระ โฮโซกิ กับ มิซากิ มัตสึดะ ได้ 2 เซตรวด 6-3, 6-1 ในเวลาเพียง 58 นาที
พัชรินทร์ กับ เพียงธาร ได้ครองแชมป์หญิงคู่ร่วมกัน พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 1,762 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 59,714 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 35 คะแนน ส่วนคู่ญี่ปุ่น รองแชมป์ได้รับร่วมกัน 895 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 30,331 บาท และคนละ 23 คะแนน
นอกจากนี้ "อีฟ" พัชรินทร์ ยังเข้าชิงชนะเลิศ ในประเภทหญิงเดี่ยว โดย พัชรินทร์ แชมป์สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นมือ 475 ของโลก ตัดเชือกกับ เอริ ชิมิสึ จากญี่ปุ่น มือ 392 ของโลก โดยหลังจากเสมอ 1-1 เซต ต้องเล่นเซตสาม พัชรินทร์ เริ่มต้นได้ไม่ดีนัก ตาม 1-3 และ 2-4 แต่สาวไทยได้พยายามรวบรวมสมาธิ และเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเอง จนไล่มาทัน 4-4 ก่อนจะปิดเซตชนะด้วยสกอร์ 7-5 คว้าชัยไปในที่สุด สรุป พัชรินทร์ ชนะ 2-1 เซต 6-1, 2-6 และ 7-5 ในเวลากว่า 2 ชั่วโมง
พัชรินทร์ ก้าวสู่การลุ้นแชมป์หญิงเดี่ยว รายการที่ 4 ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน และจะเป็นแชมป์รายการที่ 12 บนเส้นทางเทนนิสอาชีพ โดยจะชิงชนะเลิศกับ จาง กาอึล สาวเกาหลีใต้ มือ 965 ของโลก ที่ตัดเชือกชนะ "ออมสิน" อัญชิสา ฉันทะ มือ 745 ของโลก 2-0 เซต 6-2, 6-3
อย่างไรก็ดี อัญชิสา กับ เอริ ชิมิสึ แม้ตกรอบรองชนะเลิศ ยังได้รับเงินรางวัล คนละ 1,428 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 48,394 บาท และคะแนน คนละ 14 คะแนน
ทางด้านผลเทนนิสชาย เอ็ม 15 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 508,350 บาท ประเภทชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ "แซค" ฐานทัพ สุขสำราญ หนุ่มไทย กับ ซาย คาร์ทีก เรดดี้ กันตา หนุ่มอินเดีย คู่มือวาง 4 ช่วยกันหวดเอาชนะ อาธารวา ชาร์มา หนุ่มอินเดีย กับ ยูตะ โทมิดะ หนุ่มญี่ปุ่น 2-0 เซต 7-6 ไทเบรก 7-0 และ 6-3
ฐานทัพ กับ กันตา ได้ครองแชมป์ชายคู่ รับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 930 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 31,517 บาท และคนละ 15 คะแนน ส่วนคู่รองแชมป์ ได้รับไปแบ่งกัน 540 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 18,300 บาท และคนละ 8 คะแนน
ชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ โดมินิค ปาแลน (วาง 3-เช็ก) ชนะ ศศิกุมาร์ มุกุนด์ (วาง 1-อินเดีย) 7-6(4), 4-6 และ 6-3 แม็กซ์ เบซิ่ง (วาง 4-สหราชอาณาจักร) ชนะ มูฮัมหมัด ริฟกี ฟิเตรียดี้ (อินโดนีเซีย) 6-2, 6-0
ฉะนั้น คู่ชิงชนะเลิศ จึงเป็นการพบกันระหว่าง โดมินิค ปาแลน กับ แม็กซ์ เบซิ่ง ส่วนนักกีฬาที่ตกรอบรองฯ ได้เงินรางวัล คนละ 753 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 25,519 บาท และคนละ 4 คะแนน