“ภูพิรัฐ” ครองแชมป์โคแซงชั่นออลไทยแลนด์ฯ-ไทยพีจีเอทัวร์

ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร หวดรอบสุดท้ายเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67 จบด้วยสกอร์รวม 12 อันเดอร์พาร์ 272 คว้าแชมป์ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025 ที่สนามลำลูกกา คันทรี คลับ ระยะ 7,156 หลา พาร์ 71 จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ เข้มข้น ลิมพะสุต สองสโตรก
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ร่วมกับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์จัดศึกโคแซงชั่นรายการ สิงห์-เอสเอที เอ็มบีเค แชมเปียนชิพ 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการนำ 1 สโตรก หวดเพิ่มอีก 4 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียโบกี้ จบด้วยสกอร์รวมสี่วัน 12 อันเดอร์พาร์ 272 คว้าแชมป์ทั้งสองทัวร์เป็นครั้งแรกในชีวิต พร้อมรับเงินรางวัลไป 360,000 บาท
ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร นักกอล์ฟวัย 27 ปีจากนครปฐม เพิ่งฉลองวันเกิดอายุครบ 27 ปีเมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา กล่าวว่า “วันนี้ถ้าดูแล้วดูเหมือนผมนิ่งมาก แต่ความจริงตื่นเต้นมาก ถึงขนาดท้องไส้ปั่นป่วนโดยเฉพาะในช่วงเก้าหลุมหลัง จนผมพยายามคุยกับตัวเองครับว่าช็อตนี้ต้องทำอะไร จนกระทั่งมาได้เบอร์ดี้หลุม 17 ก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น สัปดาห์นี้ทีช็อตดีมาก เพราะรู้อยู่ว่าสนามแฟร์เวย์ค่อนข้างแคบและท้าทายมาก ต้องพยายามคอมมิทกับการทีช็อต แล้วก็ทำได้ดี จะมีพลาดก็พวกช็อตข้างกรีนสัก 5 เปอร์เซ็นต์ที่อัพแอนด์ดาวน์ไม่ค่อยได้เนื่องจากอ่านไลน์ไม่ค่อยออก”
ขณะที่ เข้มข้น ลิมพะสุต โปรหนุ่มจากคอร์นเฟอร์รีทัวร์ วัย 29 ปี ตีเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 68 จากการทำ 4 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียว รวมสี่วัน 10 อันเดอร์พาร์ 274 รั้งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 198,000 บาท โดยมี ธัญพิสิษฐ์ ออมสิน และ สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน ตามมาที่อันดับ 3 ร่วมด้วยสกอร์รวมคนละ 8 อันเดอร์พาร์ 276
สำหรับรายการต่อไปยังเป็นแมทช์โคแซงชั่นระหว่างออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์กับไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ รายการ สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี