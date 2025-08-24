AIS เปิดศึกคนชนคน! ส่งแพ็ก “NFL Season Pass 2025” เพียง 999 บาท/ฤดูกาล ดูสดเต็มอิ่มผ่าน AIS PLAY พร้อมชมฟรีแมตช์กระชับมิตร 22-23 ส.ค.นี้

เตรียมตัวให้พร้อม! แฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลห้ามพลาด! AIS ส่งตรงความมันส์ระดับโลกกับแพ็กเกจใหม่ล่าสุด “NFL Season Pass 2025” ถ่ายทอดสด NFL ลีกอเมริกันฟุตบอลอันดับ 1 ของโลก แบบถูกลิขสิทธิ์ ทุกแมตช์สำคัญในแพ็กเกจเดียว ให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มตั้งแต่รอบปกติ (Regular Season) เพลย์ออฟ ไปจนถึงศึกใหญ่ที่สุดแห่งปี “Super Bowl LX” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 ณ Levi’s Stadium รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
แพ็กเกจ NFL Season Pass 2025 เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ในราคาเพียง 999 บาท/ฤดูกาล (ไม่รวม VAT) สมัครกด 678*12# โทรออก สนุกมันส์ยาวถึงต้นปีหน้า คออเมริกันฟุตบอลตัวจริงไม่ควรพลาด!
พิเศษ! อุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาล ชมฟรีแมตช์ Pre-season ลูกค้าเอไอเอสรับสิทธิ์ชมฟรีแมตช์ Pre-season กระชับมิตร ในวันที่ 22 และ 23 สิงหาคม 2568 เรียกน้ำย่อยก่อนเปิดศึกจริงเดือนกันยายนนี้
22 สิงหาคม 2568 เวลา 07.00 น.
นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ พบ นิวยอร์ก ไจแอนส์
23 สิงหาคม 2568 เวลา 07.00 น.
มินนิโซตา ไวกิงส์ พบ เทนเนสซี ไททันส์
สมัครได้ทั้งลูกค้ามือถือระบบรายเดือน, เติมเงิน และลูกค้าเน็ตบ้าน AIS FIBRE3 รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน AIS PLAY ทั้งทางสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ตทีวี บนเครือข่ายที่ดีที่สุด ตอกย้ำบทบาทผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงครบวงจรของไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ais.th/nfl