AIS เพิ่ม NFL ให้คนไทยรับผ่าน AIS PLAY

AIS จับมือ National Football League ลีกอเมริกันฟุตบอลอาชีพอันดับ 1 ของโลก ในฐานะ Official Broadcaster ผู้ถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ให้คนไทยได้รับชมครบทุกแมตช์สำคัญแบบถูกลิขสิทธิ์ผ่าน AIS PLAY ตอกย้ำบทบาทผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงครบวงจรของไทย พร้อมผลักดันกีฬาอเมริกันฟุตบอลให้เข้าถึงแฟนกีฬาไทยในวงกว้าง และขยายฐานผู้ชมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ ทั้งมือถือและเน็ตบ้าน ผ่านการผนึกพลังกับพันธมิตรระดับโลก
ปรัธนา ลีลพนัง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ AIS กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของ AIS PLAY ในการยกระดับการให้บริการไปอีกขั้น ผ่านการเพิ่มคอนเทนต์เฉพาะทางอย่างอเมริกันฟุตบอล ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคอกีฬาไทย ให้สามารถเข้าถึงการแข่งขันระดับโลกได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านความแข็งแกร่งของเครือข่ายมือถืออินเทอร์เน็ตบ้านของ AIS
"เชื่อว่า NFL ซึ่งเป็นลีกอเมริกันฟุตบอลอาชีพที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลก จะเข้ามาเสริมทัพคอนเทนต์ด้านกีฬาบน AIS PLAY ให้กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและกีฬาครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย สอดรับกับความต้องการของผู้ชมยุคดิจิทัลที่มองหาคอนเทนต์คุณภาพ เข้าถึงง่าย และถูกลิขสิทธิ์ พร้อมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกีฬาอเมริกันฟุตบอลและขยายฐานผู้ชมในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
เบรตต์ กอสเปอร์ Head of Europe and APAC at the NFL กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AIS ในการนำเสนอคอนเทนต์ NFL สู่ประเทศไทย โดยเรามุ่งมั่นที่จะขยายฐานแฟนคลับอเมริกันฟุตบอลในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง และด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง AIS นี่จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการขยายตัวในระดับโลก
การแข่งขัน NFL ฤดูกาล 2025 จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีม ตลอดฤดูกาลปกติและรอบเพลย์ออฟ ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมกราคม ก่อนจะปิดฉากฤดูกาลด้วยการแข่งขัน ซูเปอร์โบวล์ LX ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2026 ณ สนาม Levi’s Stadium, Bay Area รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยลูกค้า AIS สามารถรับชมทุกแมตช์สำคัญผ่าน AIS PLAY ที่รองรับทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ททีวี