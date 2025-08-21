"มาดามแป้ง" อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน ศึก BYD DOLPHIN ลีกสามงวดแรก 25% ก่อนเปิดฤดูกาล 3 สัปดาห์

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุน งวดแรก ให้กับสโมสรสมาชิกในศึก BYD DOLPHIN ลีกสาม วันที่ 22 สิงหาคม 2568 นี้ ล่วงหน้าก่อนเปิดฤดูกาล 2568/69 ถึง 3 สัปดาห์
โดยสโมสรสมาชิกในศึกBYD DOLPHIN ลีกสาม ฤดูกาลนี้ จำนวน 68 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น จากฤดูกาล 2567/68 เป็นสโมสรละ 1,250,000 บาท (จากเดิม 1,000,000 บาท) ซึ่งล่าสุด “มาดามแป้ง” นายกสมาคมฯ ได้อนุมัติจ่ายเงินงวดแรก จำนวน 25% หรือ 312,500 บาท รวม 68 สโมสร เป็นเงินทั้งสิ้น 21,250,000 บาท
สำหรับ การแข่งขันBYD DOLPHIN ลีกสาม ฤดูกาล 2568/69 จะเปิดฉากการแข่งขันในวันที่ 13 กันยายน 2568 นี้เป็นต้นไป โดยจะแบ่งการแข่งขันเป็นทั้งหมด 6 โซน และนำทีมแชมป์กับรองแชมป์ของแต่ละโซน ผ่านเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีก เพื่อหาตัวแทน 3 สโมสร เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่น BYD SEAL 5 ลีกสอง ในฤดูกาล 2569/70 ต่อไป