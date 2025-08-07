เปิดขายเสื้อ "คนไทย รักบอลไทย" วันนี้! ระดมทุนปลดหนี้สยามสปอร์ต

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จํากัด (มหาชน) เปิดจำหน่าย "เสื้อคนไทย รักบอลไทย" ราคาตัวละ 350 บาท #แฟนบอลไทย ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งพาบอลไทยก้าวสู่อนาคต สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ https://bit.ly/475m2KU
สำหรับ การจำหน่ายเสื้อ "คนไทย รักบอลไทย" รุ่นพิเศษ ร่วมกับ WARRIX ถือเป็น 1 ใน 4 แคมเปญ "คนไทย รักบอลไทย" โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อพาบอลไทยก้าวสู่อนาคต ภายใต้แนวคิด “คนไทย รักบอลไทย” แคมเปญนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลไทยทุกคน ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างเป็นรูปธรรม
เสื้อเชียร์ทีมชาติไทย คอลเลกชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากธงไตรรงค์ ออกแบบเพื่อนำเสนอพลังแห่งศักดิ์ศรีของชาติ ถ่ายทอดความรัก ความสามัคคี และแรงเชียร์ของแฟนบอลไทยสู่ผืนผ้าอย่างสง่างาม กลายเป็นสัญลักษณ์ร่วมสมัยที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเข้ากับหัวใจของผู้คนทั้งชาติ เพื่อประกาศความเชื่อมั่นว่า ด้วยความรักและพลังสนับสนุนจากคนไทยทั้งแผ่นดิน "ฟุตบอลไทย" จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคและยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
เสื้อคนไทยรักบอลไทย ในราคา 350 บาท เป็นมากกว่ายูนิฟอร์มหนึ่งตัว แต่คือ การแสดงพลังศรัทธาและความรัก ผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด โดย วอริกซ์ ที่เปลี่ยนศรัทธาเป็นแรงสนับสนุนอย่างจับต้องได้
