8 ยอดฝีมือจาก “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์” เกาะขอบ “ดิ โอเพ่น” ครั้งที่ 153 เมเจอร์เก่าแก่ที่สุดของโลก พร้อมออกรอบที่ลอนดอน

8 ยอดฝีมือจากกิจกรรม “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาลเลนจ์” บินเกาะขอบสนามรอยัล พอร์ตรัช ประเทศไอร์แลนด์เหนือ สังเวียน“ดิ โอเพ่น” ครั้งที่ 153 พร้อมใกล้ชิด สดมภ์ แก้วกาญจนา หนึ่งเดียวของไทยใน ดิ โอเพ่น รายการเมเจอร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ พร้อมออกรอบที่ ลอนดอน กอล์ฟ คลับ สนามระดับยูโรเปียนทัวร์ในประเทศอังกฤษสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ในฐานะ โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ การแข่งขันกอล์ฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง “ดิ โอเพ่น” ซึ่งจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 1860 จัดกิจกรรม “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาลเลนจ์” เพื่อหายอดฝีมือจำนวน 8 คนรับรางวัล “สิงห์ ดิ โอเพ่น ดิ เอ็กซ์คลูซีฟทริป” เดินทางไปชมการแข่งขัน ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153 ที่สนาม รอยัล พอร์ตรัช ประเทศไอร์แลนด์เหนือ พร้อมออกรอบที่สนามลอนดอน กอล์ฟ คลับ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2568นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกมากมาย รวมถึงกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกอย่าง “ดิ โอเพ่น” เผยว่า “สิงห์ และ ดิ โอเพ่นได้ร่วมงานกันเข้าสู่ปีที่ 3 ปีนี้เราได้ขยายเวลาจัดการแข่งขัน สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์กว่า 1 เดือน ทำให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,200 คน จนสามารถคัดเลือกสุดยอดนักกอล์ฟร่วมเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟระดับตำนานอย่างดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153 แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งสิงห์เชื่อว่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ชนะในการมาชมและเชียร์โปรกอล์ฟชาวไทยอย่าง “สดมภ์ แก้วกาญจนา” ที่ได้แข่งขันกอล์ฟรายการที่ยิ่งใหญ่และได้ออกรอบที่ประเทศอังกฤษ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวได้เกิดขึ้นในฐานะที่สิงห์เป็น Official Beer Partner ของ “ดิ โอเพ่น” (The Open) ตอกย้ำแบรนด์สิงห์ ในการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก ที่เป็นตำนานในวงการกีฬากอล์ฟ พร้อมตอกย้ำจุดแข็งการเป็นแบรนด์ไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”8 ยอดฝีมือที่เดินทางไปชม ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153 ถึงขอบสนามนั้น 4 คนมาจากการแข่งขันเวอร์ชวลกอล์ฟ ประกอบด้วย ธนกร ตัณฑเวส, อภิชา อรนิชรตนพร, วันชนะ อุดมศรี และ วรวีร์ ปริยวงศ์ และอีก 4 คน จากการเล่นสนามจริง 9 หลุม หรือ 9 HOLES COURSE CHALLENGE” ได้แก่ นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์, โจเซฟ เฮนเล, นิธิกิตติ์ ชัยวรธนพันธ์ และพุทธินันท์ ศรีอ่อนรอดโดยทั้ง 8 คนที่คว้ารางวัล “สิงห์ ดิ โอเพ่น ดิ เอ็กซ์คลูซีฟทริป” ได้เข้าไปชม ดิ โอเพ่น ครั้งที่ 153 ถึงสนาม รอยัล พอร์ตรัช ประเทศไอร์แลนด์เหนือ ร่วมเชียร์ สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียนทัวรรายการที่สามของตนเองที่เกาหลีใต้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและได้สิทธิลงแข่งขัน ดิ โอเพ่น เป็นสมัยที่สองของตนเอง หลังก่อนหน้านี้เคยร่วมแข่งขันเมเจอร์รายการนี้เมื่อปี 2022 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์จบอันดับ 11 ร่วมที่ เซนต์ แอนดรูวส์นอกจากนั้น ผู้โชคดีจากกิจกรรม “สิงห์ ดิ โอเพ่น ดิ เอ็กซ์คลูซีฟทริป” ยังได้ออกรอบที่ ลอนดอน กอล์ฟ คลับ สนามที่ออกแบบโดยตำนานอย่าง แจ็ค นิคลอส เป็นสนามที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์อย่าง รายการยูโรเปียน โอเพ่น และ วอลโว่ เวิลด์แมตช์เพลย์ แชมเปียนชิพ รวมถึงรายการระดับซีเนียร์ พีจีเอ ซีเนียร์ แชมเปียนชิพ 2018 และ 2019