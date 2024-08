”สิงห์“ ตอกย้ำ เวิลด์ ออฟ สปอร์ต ตัวจริง พาผู้ชนะ "สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์" ลุย “ดิ โอเพ่น” สกอตแลนด์

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น พา 9 ผู้ชนะจากการแข่งขัน “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์” ตามชมการแข่งขัน “ดิ โอเพ่น 2024” ที่สนามรอยัล ทรูน ประเทศสกอตแลนด์ พร้อมออกรอบสัมผัสสนามจริงสังเวียน ดิ โอเพ่น ปีนี้นายวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ผู้มีบทบาทสำคัญในการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกมากมาย รวมถึงกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกอย่าง “ดิโอเพ่น” เผยว่า “เป็นปีที่ 2 ที่ ”สิงห์“ และ “ดิ โอเพ่น” ได้ร่วมงานกัน และปีนี้เราได้จัดการแข่งขัน “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์” ขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟไทยร่วมเดินทางไปชมการแข่งขัน “ดิ โอเพ่น” ในปีนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟ รวมทั้งผู้ชนะจากรอบสุดท้าย “9 Holes Course Challenge Final Stage” ทั้ง 4 ท่านได้ออกรอบตามรอยโปรที่สนามรอยัล ทรูน เชื่อว่า จะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชนะในการมาชมและออกรอบในสนามรอยัล ทรูน สังเวียนของดิโอเพ่นปีนี้”สิงห์ ในฐานะโกลบอล พาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการ ของสุดยอดการแข่งขันรายการเก่าแก่ที่สุดของโลกอย่าง “ดิ โอเพ่น” (The Open) ซึ่งจัดต่อเนื่องมายาวนานถึง 152 ปี ซึ่งในปีที่ 2 ของการเป็นออฟฟิศเชียล เบียร์ พาร์ทเนอร์ (Official Beer Partner) “สิงห์” สร้างประสบการณ์กอล์ฟทัวร์นาเม้นต์ระดับโลก จัดการแข่งขัน "สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์" เฟ้นหายอดฝีมือคนไทยร่วมชมแบบติดขอบสนาม และพาไปออกรอบถึงสนามรอยัล ทรูน ประเทศสกอตแลนด์4 ผู้ชนะจากการแข่งขันรอบสุดท้าย 9 Holes Course Challenge Final Stage ได้เดินทางไปชม “ดิโอเพ่น” ครั้งที่ 152 และออกรอบที่สนามรอยัล ทรูน ประเทศสกอตแลนด์ สนามแข่งขันได้แก่ นฤดล ยี่จีน, ธวัชชัย เฉลิมทรัพย์, ทัศนีย์ กำแพงนิล และ วิศรุต ไมตรียืนยง ส่วน 5 ผู้ชนะจาก 5 ภูมิภาคเดินทางร่วมทริปไปชมกอล์ฟ “ดิ โอเพ่น” แชมป์จาก 3 Holes Driving Challenge ได้แก่ นรีรัตน์ กำแพงนิล จากสนามโพธาลัย กรุงเทพฯ, กิตติพงศ์ บุบผา รองแชมป์จากสนามภาคตะวันออก สยามคันทรีคลับ พัทยา, อีแวน เบอฟอร์ด จากสนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต, จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์ จากสนามเอ็มสปอร์ต เชียงใหม่ และภูษณิศา เอกก้านตรง จากสนามไดร์ฟ สิงห์ ปาร์ค จังหวัดขอนแก่น รวมถึงโปรไทยอย่าง สดมภ์ แก้วกาญจนา ที่เคยผ่านสังเวียน ดิโอเพ่น ในปี 2022 และ “ปั้นจั่น” ปรมะ อิ่มอโนทัย ดารานักแสดงที่หลงใหลในกีฬากอล์ฟร่วมทริปในครั้งนี้“โบ๊ท” นฤดล ยี่จีน ผู้คว้าแชมป์ “สิงห์ ไทยแลนด์ ชาเลนจ์“ เผยว่า ”นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่ามากเพราะการแข่งขัน “ดิ โอเพ่น” ถือเป็นหนึ่งความฝันของคนตีกอล์ฟที่จะได้ไปสัมผัส ยิ่งได้ไปออกรอบที่สนามรอยัล ทรูน นี่มันยิ่งกว่าความฝัน ทริปนี้มีโปรกอล์ฟไทยอย่างสดมภ์ มาให้ข้อมูล มีดารานักแสดงอย่างปั้นจั่น ปรมะ มาสร้างสีสัน ฟินมากจริงๆ ขอบคุณ สิงห์ มากครับที่ทำฝันของผมให้เป็นจริง”สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Facebook - SINGHA WORLD OF SPORTS