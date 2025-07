สมาคมฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2024/25 มอบ 32 รางวัล- "มิคเกลสัน" แข้งยอดเยี่ยมแห่งปี

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดงาน FA Thailand Awards 2024/25 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน ณ The Banquet Hall at Nathong (เหม่งจ๋าย) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับสโมสรสมาชิก , นักกีฬา และ บุคลากรที่สร้างผลงานทั้งในเชิงโดดเด่นและดีเด่น ในวงการฟุตบอลไทย ประจำการแข่งขันของฤดูกาล 2024/25ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและคึกคัก นำโดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย อุปนายกและสภากรรมการ รวมถึงบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมงาน ทั้ง ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ, ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, “ซิโก้” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง และ บุคลากรฟุตบอลพร้อมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานกว่า 500 คนโดยในปีนี้มีการมอบ รางวัลทั้งสิ้น 32 สาขา ดังนี้1.รางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ : PRESIDENT'S AWARD 2024/25 ได้แก่ : คุณอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคม“อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ” อุปนายาสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ถือเป็นผู้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จของฟุตซอลชายและฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย โดยในรอบปีที่ผ่านมา สามารถคว้ารองแชมป์เอเชียได้ทั้งฟุตซอลชายและหญิง พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์พาฟุตซอลชายทีมชาติไทยไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลก 7 สมัยติดต่อกัน ขณะที่ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ก็คว้าสิทธิ์ไปลุยฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน รวมถึงเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย ที่สามารถจบด้วยอันดับ 5 ในการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 20252.รางวัลการปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล : GRASSROOTS OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ร่วมลงนามความร่วมมือกับสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรม GRASSROOTS อย่างต่อเนื่อง ตลอดปี 2568 โดยกิจกรรมเน้นไปที่การปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งในระดับ ตำบล อำเภอ อีกทั้งยังส่งเสริมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน เพื่อนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ต่อยอดสู่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรม GRASSROOTS อีกด้วย3.รางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้านการแพทย์ : INSPIRING FOOTBALL MEDICAL CLUB OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ : สโมสร ลำพูน วอริเออร์"สโมสร ลำพูน วอริเออร์" เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างเห็นได้ชัด และใช้บุคคลากรทางด้านการแพทย์ที่เป็นชาวไทยเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญทางด้านการแพทย์ จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล ฟื้นฟู ร่างกายนักกีฬา ตลอดจนพยายามส่งเสริมและยกระดับบุคคลากรอยู่ตลอด ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อย่างต่อเนื่อง4.รางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี : BEST DEVELOPING CLUB 2024/25 ได้แก่ : สโมสร มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี“สโมสร มหาสารคาม เอสบีที เอฟซี” เป็นสโมสรที่มีส่วนร่วมของแฟนบอลทั้งในและนอกสนาม ในรูปแบบต่างๆ ทั้งออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ รวมถึงมีการใช้ทรัพยากรภายในทีมอย่างคุ้มค่า มีการพัฒนาโครงสร้างขององค์กร และบุคลากรภายในสโมสร และมีการให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา5.รางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปี : BEST GROUND (STADIUM) 2024/25 ได้แก่ : สโมสร พีที ประจวบ เอฟซี"สามอ่าว สเตเดียม" เป็นสนามฟุตบอลที่มีพื้นสนามแข่งขันดีเยี่ยม พร้อมสำหรับการเเข่งขัน มีระบบการระบายน้ำที่ยอดเยี่ยม อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบของการแข่งขัน รวมทั้งมีการบำรุงรักษาสภาพสนาม ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลตลอดเวลา6.รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปี : YOUNG PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ คคนะ คำยก สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด"คคนะ คำยก" กองกลางวัย 20 ปี จากสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มได้อย่างโดนเด่นตลอดฤดูกาล 2024/25 ให้กับต้นสังกัด ยิงได้ 10 ประตูรวมทุกถ้วย จากการลงเล่น 35 นัด มีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดจบอันดับ 6 ในศึกฟุตบอลรีโว่ ไทยลีก นอกจากนี้ยังเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รวทั้งมีชื่อติดทีมชุดใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งในทีมชุดคว้าแชมป์คิงส์คัพ ครั้งที่ 50 ที่จังหวัดสงขลา อีกด้วย7.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ลีก) : GOAL OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ เบนจามิน เดวิส สโมสร อุทัยธานี เอฟซีประตูสุดสวยของ "เบนจามิน เดวิส" จากสโมสร อุทัยธานี เอฟซี ในเกมพบกับ เมืองทอง ยูไนเต็ด ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคิดเป็น 48.4 เปอร์เซ็นต์ จากแฟนบอล เอาชนะ 7 ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต8.รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปี (ทีมชาติ) : NATIONAL TEAM GOAL OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ปรเมศย์ อาจวิไล สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ดประตูสุดสวยของ "ปรเมศย์ อาจวิไล" ที่ยิงให้กับ ทีมชาติไทย ในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Match กับ อินเดีย ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดคิดเป็น 22.8 เปอร์เซ็นต์ จากแฟนบอล เอาชนะ 9 ประตูที่เปิดให้แฟนบอลร่วมโหวต และถือเป็นการคว้ารางวัลนี้ได้สองปีติดต่อกัน9.รางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี : REFEREE OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ นวลนิจ ดอนจังหรีด ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท)"นวลนิจ ดอนจังหรีด" เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท) ที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสร และทีมชาติ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันสำคัญในเกมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง10.รางวัลผู้ตัดสินฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปี : FUTSAL REFEREE OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ พรณรงค์ ไกรรอด ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท)"เปาจอม" พรณรงค์ ไกรรอด เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล ระดับ FIFA ELITE (ฟีฟ่า อีลิท) สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน และถือเป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลที่รักษามาตรฐานอันยอดเยี่ยมได้อย่างต่อเนื่อง11.รางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี : WOMEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ เจนจิรา บุบผา สโมสร กรุงเทพมหานคร"เจนจิรา บุบผา" โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในนามสโมสรและทีมชาติไทย รวมทั้งยังมีส่วนสำคัญพาฟุตซอลหญิงไทยคว้ารองแชมป์เอเชีย 2025 ด้วยการทำไป 5 ประตูเป็นดาวซัลโวของทีม พร้อมสิทธิ์ไปลุยศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึง 7 ธันวาคม 256812.รางวัลนักฟุตซอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี : MEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ สโมสร บลูเวฟ ชลบุรี"อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ" ริมเส้นจอมเก๋าในวัย 34 ปี จากสโมสร บลูเวฟ ชลบุรี เป็นนักฟุตซอลชายทีมชาติไทย ที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในการแข่งขันระดับสโมสร หลังพาทีมจบอันดับที่ 3 ในฟุตซอลไทยลีก ฤดูกาล 2024 ด้วยผลงาน 12 ประตู 6 แอสซิสต์ส่วนในนาม ทีมชาติไทย "อภิวัฒน์" สามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในศึกเอเชี่ยนคัพ 2024 พาทีมคว้ารองแชมป์ และทำผลงานได้ดีต่อเนื่องในการแข่งขันชิงแชมป์โลก 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน13.รางวัลนักฟุตซอลที่มีผลงานโดดเด่น : OUTSTANDING MEN'S FUTSAL PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา สโมสร จิมบี คาร์ตาเกนา"มูฮัมหมัด อุสมานมูซา" เป็นนักกีฬาฟุตซอลที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทั้งในการเล่นระดับสโมสรและทีมชาติ หลังพาสโมสรคว้าแชมป์ฟุตซอล พรีเมียร์ ดิวิชั่น สเปน ฤดูกาล 2024/25 และคว้าแชมป์ซูเปอร์โกปา เด เอสปันญ่า 2025 รวมถึงยังได้อันดับที่สาม ฟุตซอล ยูฟ่า แชมเปี้ยน ลีก 2024/25ขณะที่ผลงานในทีมชาติไทย "มูฮัมหมัด" ซัดไป 4 ประตู และมีส่วนสำคัญในการพาทีมทะลุรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในศึกฟุตซอลโลก 2024 ที่ประเทศอุซเบกิสถาน14.รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมแห่งปี : NATIONAL BEACH SOCCER PLAYER OF THE YEAR 2023/24 ได้แก่ รัฐพงษ์ นาดี จากสโมสร ไอมาเน่ บีช ซอคเกอร์"รัฐพงษ์ นาดี" ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น หลังมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในฤดูกาลที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพาฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย ผ่านเข้ารอบฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2025 และมีคะแนนจบอันดับ 5 ของทัวร์นาเม้นต์15.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 3) : THAI LEAGUE 3 TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ อัลเบอร์โต้ โมไรร่า กูเอว่า สโมสร ราษีไศล ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 22 ประตู16.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 3) : THAI LEAGUE 3 COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ อานนท์ บรรดาศักดิ์ สโมสร ราษีไศล ยูไนเต็ด“อานนท์ บรรดาศักดิ์” พา ราษีไศล ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ ไทยลีก 3 รอบประเทศ และ โซนอีสาน และได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร17.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 3) : THAI LEAGUE 3 MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ อับดุลฮาฟิส นิบู สโมสร สงขลา เอฟซี“อับดุลฮาฟิส นิบู” ลงสนามไปทั้งหมด 31 นัด ได้ แมน ออฟ เดอะ แมตช์ จำนวน 7 นัด และช่วยทีมไม่เสียประตู 18 นัด รวมถึงยังพาทีมคว้าแชมป์ ไทยลีก 3 โซนใต้ และรองแชมป์ไทยลีก 3 รอบประเทศ พร้อมทั้งได้สิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร18.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ เวลลิงตัน สมิธ สโมสร แพร่ ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 23 ประตู19.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล สโมสร ชลบุรี เอฟซี“ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล” สามารถพา ชลบุรี เอฟซี คว้าแชมป์ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2024/25 มาครองพร้อมได้สำเร็จ พร้อมคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นกลับไปเล่นลีกสูงสุด ภายในปีเดียว20.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว สโมสร ชลบุรี เอฟซี“ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว” ลงสนามในลีกให้กับ ชลบุรี เอฟซี ไปทั้งหมด 31 นัด และทำไป 5 ประตู พร้อมสวมปลอกแขนกัปตันทีม พาชลบุรีคว้าแชมป์ ไทยลีก 2 ฤดูกาล 2024/25 มาครอง รวมทั้งได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่นลีกสูงสุด21.รางวัลผู้เล่นต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี (ไทยลีก 2) : THAI LEAGUE 2 FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ อมาดู อ็อตตาร่า“อมาดู อ็อตตาร่า” ถือเป็นผู้เล่นต่างชาติที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสม่ำเสมอตลอดทั้งฤดูกาล พร้อมพา ชลบุรี เอฟซี คว้าแชมป์และเลื่อนชั้นกลับลีกสูงสุดภายในปีเดียว โดยลงสนาม 33 นัด ทำได้ 10 ประตู 5 แอสซิสต์ คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ 4 ครั้ง22.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยลีก) : THAI LEAGUE TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ กิลเยร์เม บิสโซลี สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทำไปทั้งหมด 25 ประตู23.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยลีก) : THAI LEAGUE COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด“ออสมาร์ ลอสส์ วิเอรา” สามารถพา บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าสามแชมป์ในประเทศประจำฤดูกาล 2024/25 มาครอง ทั้ง รีโว่ ไทยลีก, ช้าง เอฟเอคัพ และ รีโว่ คัพ รวมถึงถ้วยนอกประเทศอย่างชิงแชมป์สโมสรอาเซียน พร้อมทั้งพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกเอเอฟซี แชมป์เปี้ยนส์ลีก อีลิท 2024/2524.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยลีก) : THAI LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ จักรพันธ์ แก้วพรม สโมสร ราชบุรี เอฟซี“จักรพันธ์ แก้วพรม ” กองกลางกัปตันทีม ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับ ราชบุรี เอฟซี หลังลงสนาม 27 นัด ทำไป 5 ประตู 7 แอสซิสต์ และได้แมนออฟเดอะแมตช์ 4 ครั้ง มีส่วนช่วยพาทีมจบอันดับที่สี่ในฤดูกาลที่ผ่านมา พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก ทู ฤดูกาล 2025/26 รอบ Group Stage25.รางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปี (ไทยลีก) : FOREIGN PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ กิลเยร์เม บิสโซลี สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด“กิลเยร์เม บิสโซลี” ลงสนามให้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ไปทั้งหมด 30 นัด ยิง 25 ประตู และได้แมนออฟเดอะแมตช์ 6 ครั้ง สามารถคว้าดาวซัลโวของไทยลีกไปครอง พร้อมช่วยให้ทีมคว้าสามแชมป์ในประเทศเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา26.รางวัลรีโว่ ไทยลีกทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2024/25 : THAI LEAGUE BEST XI 2024/25 ระบบการเล่น : 4-3-3ผู้รักษาประตู : นีล เอเธอร์ริดจ์กองหลัง : ดิออน คูลส์, เคนเน็ต ดูกอล, เอเวอร์ตัน กอนคัลเวส, เควิน ดีรมรัมย์กองกลาง : จักรพันธ์ แก้วพรม, ชนาธิป สรงกระสินธ์, ลูคัส คริสปิมกองหน้า : จอห์น บาจโจ้, เบนจามิน เดวิส, กิลเยร์เม บิสโซลี27.รางวัลไทยวีเมนส์ลีกทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2024/25 : THAI WOMEN'S LEAGUE BEST XI 2024/25 ระบบการเล่น : 4-3-3ผู้รักษาประตู : ทิชานันท์ สดชื่นกองหลัง : อุไรพร ยงกุล, ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย, กาญจนาพร แสนคุณ, ชัชวัลย์ รอดทองกองกลาง : อรพินท์ แหวนเงิน, ริญญาภัทร์ มูลดง, ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์กองหน้า : ธวันรัตน์ พรมทองมี, กัญญาณัฐ เชษฐบุตร, กุลิสรา ลิ้มปวะนิช28.รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) : THAI WOMEN'S LEAGUE TOP GOAL SCORER 2024/25 ได้แก่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเซีย ทำไปทั้งหมด 19 ประตู29.รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ไทยวีเมนส์ลีก) : THAI WOMEN'S LEAGUE COACH OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ชาญณรงค์ วงศ์วีระขันธ์ สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเซีย“ชาญณรงค์ วงศ์วีระขันธ์” สามารถพา บีจีซี บัณฑิตเอเซีย คว้าแชมป์ ไทย วีเมนส์ ลีก ฤดูกาล 2025 มาครองได้สำเร็จ พร้อมทั้งเป็นการป้องกันแชมป์ได้อีกสมัย ถือเป็นสมัยที่ 7 สูงที่สุดจากทุกทีม รวมถึงเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นสมัยที่สอง30.รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปี (ไทยวีเมนส์ลีก) : THAI WOMEN'S LEAGUE MOST VALUABLE PLAYER 2024/25 ได้แก่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสร บีจีซี-บัณฑิต เอเซีย“กุลิสรา ลิ้มปวะนิช” กองหน้าดาวรุ่ง จากสโมสร บีจีซี บัณฑิตเอเซีย ที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นกำลังหลักของทีมตลอดทั้งฤดูกาล ลงสนาม 14 นัด รวม 1,242 นาที ยิงไป 19 ประตู ได้MVP of the Month 1 ครั้ง ติดTeam of the Month 4 ครั้ง(ทุกเดือน) พร้อมทั้งมีชื่อขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว31.รางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี : WOMEN'S PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล สโมสร กว่างซี ผิงกั่ว เปยหนง“ปณิฏฐา จีรัตนะภวิบูล” กองหลังจากสโมสร กว่างซี ผิงกั่ว เปยหนง ในลีกจีน ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ลงสนาม 6 จาก 7 นัดที่ทีมแข่งขัน ยิงไป 2 ประตู และได้แมนออฟเดอะแมตช์ 1 ครั้ง และยังถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในช่วงที่ผ่านมา32. รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี : MEN'S PLAYER OF THE YEAR 2024/25 ได้แก่ นิโคลัส มิคเกลสัน สโมสร โอบี โอเดนเซ่“นิโคลัส มิคเกลสัน” เป็นนักเตะกำลังสำคัญของโอบี โอเดนเซ่ ในดิวิชั่น 1 เดนมาร์ก ลงสนาม 31 นัด ทำได้ 6 แอสซิสต์ ช่วยทีมไม่เสียประตู 9 นัด พร้อมทั้งติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะกำลังหลักของทีมในปีที่ผ่านมา