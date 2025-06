เมืองไทยประกันภัย หนุนฟุตซอลหญิงชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรก! “The Championship Women’s Futsal 2025” เปิดฉาก 1 ก.ค.

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้นสอง อาคาร FA THAILAND งานแถลงข่าวข่าว “เมืองไทยประกันภัย The Championship Women’s Futsal 2025” ฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 โดยได้รับเกียรติจาก “บิ๊กป๋อม” อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด, วรงค์ ทิวทัศน์ ประธานจัดการแข่งขัน และคุณบดินทร์ เจียไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานครั้งนึ้วงการฟุตซอลหญิงไทยยกระดับครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรายการ “เมืองไทยประกันภัย The Championship Women’s Futsal 2025” ฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะช่วยผลักดันวงการฟุตซอลหญิงไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยการแข่งขันจะเปิดฉากในวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 นี้ พร้อมการถ่ายทอดสดครบทุกคู่ผ่านทรูวิชั่นส์“บิ๊กป๋อม” อดิศักดื์ เบ็ญจศิริวรรณ กล่าวว่า“การแข่งขันรายการนี้จะช่วยให้นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยไม่ขาดช่วงในการรักษาความฟิตและพัฒนาร่างกาย หลังจบศึกชิงแชมป์เอเชียที่ไทยคว้ารองแชมป์มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ อีกทั้งระบบการแข่งขันแบบเพลย์ออฟ ซึ่งได้รับความนิยมในยุโรป จะทำให้การลุ้นแชมป์สนุกขึ้น และทรูวิชั่นส์ในฐานะคิงออฟสปอร์ต ก็พร้อมถ่ายทอดสดครบทุกคู่แน่นอน”บดินทร์ เจียไพบูลย์ ตัวแทนจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย กล่าวว่า“นโยบายของคุณแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬาหญิง ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลโลกที่ฟิลิปปินส์ เราจึงอยากมีส่วนร่วมผลักดันให้วงการนี้เติบโตยิ่งขึ้น การสนับสนุนรายการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราภูมิใจมาก”ด้าน วรงค์ ทิวทัศน์ ประธานจัดการแข่งขัน ให้ความเห็นว่า“อย่างแรกต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การจัดการแข่งขันครั้งนี้เทียบได้กับการเลี้ยงลูก ฟุตบอลก็เหมือนลูกคนโต ส่วนฟุตซอลคือ ‘ลูกคนเล็ก’ ที่ต้องดูแลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผมเชื่อว่าเม็ดเงินและพลังของผู้สนับสนุนที่เข้ามาครั้งนี้จะสร้างความมั่นคงให้วงการฟุตซอลหญิงของไทยได้อย่างแท้จริง”รายชื่อ 8 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่•การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก (แชมป์เก่า)•บีจีซี บัณฑิตเอเชีย•กรุงเทพมหานคร•เกษมบัณฑิต•แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ•สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ต•มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี (น้องใหม่)•อคู ฟุตซอล คลับ (น้องใหม่)โปรแกรมนัดเปิดสนาม วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2568📍 สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา•🕙 10.00 น. อคู ฟุตซอล คลับ พบ บีจีซี บัณฑิตเอเชีย•🕛 12.00 น. เกษมบัณฑิต เอฟซี พบ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี•🕑 14.00 น. การท่าเรือ ไอมาเน่ มศว สามชุก พบ แอคแซท ราชบุรี ฟุตซอล คลับ•🕓 16.00 น. กรุงเทพมหานคร พบ สวนสุนันทา อินสไปร์ ทีสปอร์ตการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ม TrueVisions NOW ทุกคู่ ทุกแมตช์