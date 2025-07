ทรูวิชั่นส์ คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสด “กัลโซ่ เซเรีย อา อิตาลี” พ่วงฟุตบอลถ้วย 2 รายการใหญ่ โคปปา อิตาเลีย – อิตาเลียน ซูเปอร์คัพ

ทรูวิชั่นส์ ยังคงเดินหน้าตอกย้ำความเป็น King of Sports อย่างต่อเนื่อง หลังจากประกาศคว้าสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลลีก และถ้วยชั้นนำ จากช่อง beIN SPORTS เพียงรายเดียวในไทย ส่งตรงถ่ายทอดสดฟุตบอลยุโรประดับโลกอย่าง ลาลีกา, บุนเดสลีกา, ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก, ยูฟ่า ยูโรปา ลีก, ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ, แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์, ซีเอเอฟ แชมเปียนส์ ลีก, ซีเอเอฟ คอนเฟเดเรชัน คัพ ล่าสุด เดินหน้าคว้าสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศอิตาลี อย่าง "กัลโช่ เซเรีย อา" อย่างเป็นทางการแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย พร้อมฟุตบอลถ้วยสำคัญอีก 2 รายการใหญ่อย่าง “โคปปา อิตาเลีย” และ “อิตาเลียน ซูเปอร์คัพ” ครอบคลุมฤดูกาล 2025/2026 อย่างเต็มรูปแบบ ชมสด เต็มอิ่ม ครบทุกคู่ ทุกสนาม ไม่พลาดทุกความสนุก เชียร์มันสะใจสำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล และเชียร์ผ่านทุกแพลตฟอร์ม รับชมได้แบบ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) เริ่มฤดูกาล สิงหาคมนี้ เป็นต้นไปทรูวิชั่นส์ เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันครบทุกแมตช์ ครบทุกสัปดาห์ แบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้แฟนกีฬาลูกหนังได้รับชมอย่างจุใจ เต็มอิ่มกับการพากย์สดจากทีมผู้บรรยายระดับแถวหน้าของประเทศ พร้อมส่งมอบประสบการณ์การรับชมที่เหนือระดับให้กับแฟนบอลชาวไทยอย่างต่อเนื่อง และสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น แฟนกีฬาจะได้เต็มอิ่มกับอรรถรสในการรับชมอย่างเต็มที่ จุใจไปด้วยกัน ไม่พลาดทุกสนามการแข่งขัน กับการลงสนามฟาดแข้งเหล่าทีมดังที่เต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดี นำโดย นาโปลี, อินเตอร์ มิลาน, ยูเวนตุส, เอซี มิลาน, อตาลันต้า, โรม่า เเละ ลาซิโอ ที่จะมาฟาดแข้งกันอย่างดุเดือดตลอดทั้งฤดูกาล เชียร์กันได้มันสะใจสำหรับสมาชิกทรูวิชั่นส์ระบบจานดาวเทียม และระบบเคเบิ้ล โดยสมาชิกทรูวิชั่นส์แพลตินัม และโกลด์ ชมฟรีตลอดฤดูกาล พร้อมเชียร์มันผ่านทุกแพลตฟอร์ม รับชมได้แบบ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี บนแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) กับแพ็กเกจ TrueVisions NOW MAX แฟน ๆ ลูกหนังชาวไทย สามารถติดตามรายละเอียดความสนุกเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TrueVisionsดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVision NOW) วันนี้ เชียร์มันไปกับกีฬาระดับโลกผ่าน สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต สมาร์ททีวี และกล่องทรูไอดี เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV