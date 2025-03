"ชาตรี" จ่ายค่าตัวให้ครบทุกคู่ แม้ศึก ONE ลุมพินี 102 ยกเลิกชก จากเหตุแผ่นดินไหว

ถึงแม้ศึก ONE ลุมพินี 102 ที่เดิมทีมีคิวขึ้นชกในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ณ เวทีมวยลุมพินี โดยมีคู่เอกเป็น แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ พบ ป้อมเพชร พานทองยิม มีอันต้องยกเลิก จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมา จนมีแรงสั่นสะเทือนมาถึง กรุงเทพฯ และอีกหลายๆ จังหวัดล่าสุดมีการเปิดเผยจากทีมงาน วัน แชมเปียนชิพ ระบุว่า ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน และซีอีโอ ONE ยืนยันจะจ่ายค่าตัวให้แก่นักมวยที่มีโปรแกรมขึ้นชกในไฟต์การ์ดนี้ทุกคน แม้จะไม่ได้ขึ้นชกบนสังเวียนก็ตามขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เพียงศึก ONE ลุมพินี 102 ที่ประกาศยกเลิกจากฝ่ายจัดแล้ว ศึก แฟร์เท็กซ์ ไฟต์ ที่เดิมทีแข่งขันกันช่วงสายของวันเสาร์ ก็ประกาศยกเลิกเช่นกัน เพื่อเคลียร์ทางให้เจ้าหน้าที่ได้เช็กสภาพความปลอดภัยของสนามมวยลุมพินี