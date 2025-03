แพ้ไม่ได้! "ตะวันฉาย" ทุ่มสุดตัว พร้อมทุบ "มาซาอากิ" สานฝันเป็นราชันคิกบ็อกซิ่ง

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จากชลบุรี พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อเอาชนะ “มาซาอากิ โนอิริ” คู่ชกดีกรีแชมป์โลก K-1 สองรุ่น และแชมป์ K-1 กรังด์ปรีซ์ ให้ได้สถานเดียว เพื่อคว้าเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ในศึก ONE 172 ที่จะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสังเวียน ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 เริ่มเวลา 14.00 น.หลังจากป้องกันบัลลังก์มวยไทยเป็นครั้งที่ 4 ได้อย่างยิ่งใหญ่ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ด้วยการเอาชนะทีเคโอคู่ปรับเก่าดีกรีราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกันอย่าง “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ไปได้อย่างสวยงาม เพียง 1 สัปดาห์ต่อมา “ตะวันฉาย” ก็ได้รับภารกิจใหม่ให้ขึ้นชิงเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล ทันที ซึ่งเรียกความสนใจจากแฟนมวยทั่วโลกอย่างล้นหลามสำหรับคู่ชิงอย่าง “มาซาอากิ” แม้จะเปิดตัวใน ONE ด้วยความพ่ายแพ้ 2 ไฟต์ติดต่อกัน แต่ด้วยผลงานไฟต์ล่าสุดของเขาที่โชว์เพลงแข้งไล่หวด “ชากีร์ แอล เตครีติ” จนพ่ายน็อกไปตั้งแต่ยกแรก ทำให้ “ตะวันฉาย” รู้ดีว่าไฟต์นี้จะไม่ใช่งานง่ายอย่างที่แฟนมวยหลายคนคาดการณ์เอาไว้แน่นอน“มาซาอากิ เป็นมวยที่แข็งแรงและเข้าประชิดตัวได้ดี จุดแข็งเขาคือสามารถออกอาวุธได้หมดทุกอย่างและออกได้ต่อเนื่อง มีลูกต่อยหมัดเตะขารุนแรง อย่างในไฟต์ล่าสุด เขาเตะขาได้ดีและอันตรายมาก แต่ถ้ามาวัดกันแข้งต่อแข้ง ผมมั่นใจว่าผมหนักกว่า ส่วนจุดอ่อนเขามีอยู่แล้ว แต่ผมขอไม่พูดดีกว่า”“หลายคนดูถูก มาซาอากิ และคิดว่าเป็นงานหมูของผม แต่ผมบอกเลยว่าไม่ง่ายนะ เพราะเขาเป็นถึงแชมป์ K-1 เขามีประสบการณ์ชกคิกบ็อกซิ่งมากกว่าผมอีก และผมต้องไปต่อยในบ้านเขาด้วย เขาต้องมาเกินร้อยและไม่ยอมง่าย ๆ แน่นอน”ถึงตอนนี้ “ตะวันฉาย” อยู่ห่างจากความสำเร็จครั้งสำคัญในชีวิตนักสู้อีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้น และเขาก็พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะ “มาซาอากิ” และทำให้ความฝันสู่การเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา กลายเป็นจริงในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้“สำหรับไฟต์นี้ ผมมีเปลี่ยนเทคนิคการซ้อมพอสมควรและได้เตรียมอาวุธเซอร์ไพรส์ไว้แล้วด้วย เอาไว้รอดูบนเวทีดีกว่าครับ และผมคิดว่ามีโอกาส 60 เปอร์เซ็นต์ที่จะจบไม่ครบยกด้วย”“ส่วนรูปเกมจะออกมาแบบไหนผมไม่รู้ แต่ที่รู้คือ ผมแพ้ไม่ได้ เพราะไฟต์นี้สำคัญมากที่จะช่วยให้ผมไปถึงฝันที่ตั้งไว้ในการเป็นแชมป์โลก 2 กติกาของรุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงและถือว่ายากที่สุดรุ่นหนึ่งใน ONE เพราะมีนักชกเก่ง ๆ เยอะมาก”“อีกอย่าง เคยมีคนดูถูกผมเยอะตอนที่ผมชกคิกบ็อกซิ่งแล้วทำผลงานไม่ดี ซึ่งผมรู้สึกไม่ค่อยชอบคำดูถูกเหล่านี้ จึงตั้งใจว่าสักวันผมจะเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้ได้ และถ้าผมได้แชมป์โลกเฉพาะกาลมาครองในครั้งนี้ ผมจะไปล่าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจาก พี่ซุปเปอร์บอน เป็นเป้าหมายต่อไปครับ”