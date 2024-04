“มาซาอากิ โนอิริ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งแดนซามูไร จรดปากกาเซ็นสัญญา ONE

“มาซาอากิ โนอิริ” วัย 30 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักชกคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์สตาร์และสุดยอดนักชกเมื่อเทียบปอนด์ต่อปอนด์ของวงการคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่น ก้าวเท้าสู่องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ONE อย่างเป็นทางการแล้ว“มาซาอากิ” อดีตนักคาราเต้ที่ผันตัวมาสร้างชื่อในสายคิกบ็อกซิ่ง ถือเป็นนักชกที่ผ่านประสบการณ์โชกโชนนานกว่า 10 ปี โดยได้รับการโจษจันว่าเป็นนักชกมากฝีมือที่ออกอาวุธได้ดุดันและทรงพลัง สั่งสมสถิติรวม ชนะ 49 ครั้ง จากทั้งหมด 60 ไฟต์ ตลอดเส้นทางอาชีพ พ่วงด้วยตำแหน่งแชมป์โลก K-1 ถึงสองรุ่น และแชมป์ K-1 กรังด์ปรีซ์นอกจากจะเป็นตัวท็อปในในสายคิกบ็อกซิ่งแล้ว “มาซาอากิ” ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงทักษะการต่อสู้จัดจ้านรอบด้าน ด้วยการคว้าแชมป์ WBC มวยไทย ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเขามีศักยภาพสูงที่จะต่อยอดความสำเร็จอีกขั้นบนเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกจากการเซ็นสัญญากับ ONE ครั้งนี้ คาดว่า “มาซาอากิ” จะได้ร่วมสมทบกับทัพนักกีฬารุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.) ซึ่งเป็นพิกัดน้ำหนักที่เขามักลงแข่งขันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะได้เผชิญหน้ากับบรรดานักชกสายแข็งที่อัดแน่นอยู่ในรุ่นนี้ ทั้ง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน หรือแม้กระทั่ง “ฮิโรกิ อากิโมโตะ” อีกหนึ่งตัวท็อปคิกบ็อกซิ่งจากญี่ปุ่น รวมทั้งยอดฝีมือทั้งไทยเทศอีกมากมายหลายคน โดย “มาซาอิ” เปิดเผยว่า"ผมเชื่อว่า ONE คือสังเวียนที่สุดยอดสำหรับนักชกจากทั่วโลก ผมจึงอยากทดสอบตัวเองในองค์กรนี้ ผมมุ่งมั่นที่จะเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกผ่านศิลปะการต่อสู้ การเลือกเส้นทางนี้ก็เพื่อพิสูจน์ว่า มาซาอากิ โนริ คนนี้ จะสามารถประสบความสำเร็จใน ONE ได้หรือเปล่า""แน่นอนว่าเป้าหมายของผมคือการคว้าแชมป์โลก ONE ผมอยากจะเจอกับนักสู้ระดับท็อป ผมอยากเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจริง ๆ"“มาซาอากิ” ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกคิกบ็อกซิ่งระดับซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่น ที่ตัดสินใจเปิดรับความท้าทายใหม่ใน ONE ตามหลัง “ทาเครุ เซกาวา” อดีตแชมป์ K-1 และตัวท็อปคิกบ็อกซิ่งระดับโลก ซึ่งปัจจุบันรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.)