IFMA ร่วมมือ กต. นำมวยไทยร่วมฉลองความสัมพันธ์การทูต 70 ปีไทย-อียิปต์

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคณะ พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความนิยมมวยไทยในอียิปต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - อียิปต์ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2567 ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์สำหรับกิจกรรมส่งเสริมความนิยมมวยไทยในอียิปต์นั้น กระทรวงการต่างประเทศไทย ร่วมมือกับสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) นำ "กีฬามวยไทย" ไปร่วมแสดงโชว์ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย กับ อียิปต์ โดยมี "ครูดิน" นายวิทวัส ค้าสม ครูมวยไทยชื่อดังนำทีมมวยโบราณ ประกอบด้วย "ครูตุ้ม" อนุสรณ์ อินใจ, "ไออุ่น" พัชยาพร ค้าสม, "ลาคอส" กิตติ มาแหลง ร่วมแสดงโชว์ในงานดังกล่าวซึ่งเมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา คณะดังกล่าวได้เข้าร่วมงาน Thailand Networking Evening ที่โรงแรมโฟร์ ซีซั่น เฟิร์ส เรสซิเดนซ์ ซึ่งทีมมวยโบราณที่นำทีมโดย "ครูดิน" นายวิทวัส ค้าสม ครูมวยไทยชื่อดัง ขึ้นแสดงโชว์ในงานดังกล่าวอีกด้วยต่อมาวันที่ 27 กันยายน คณะจากประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมมวยไทย We are Muaythai Workshop จัดขึ้นโดย สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมกับ สมาพันธ์มวยไทยแห่งอียิปต์ โดยมีชาวต่างชาติเข้าร่วมฝึกฝนทักษะกีฬามวยไทยกว่า 150 คน ซึ่งตลอดการสอน "ครูดิน" นายวิทวัส ค้าสม และทีมงานได้แนะนำทักษะทั้งการไหว้ครู การออกอาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก ตามแบบฉบับที่ถูกต้องของกีฬามวยไทยที่ IFMA ให้การรับรองสำหรับกิจกรรมฝึกอบรมมวยไทย We are Muaythai Workshop ที่กรุงโคโร ประเทศอียิปต์ จะจัดการอบรมใหักับชาวต่างชาติอีก 2 วันต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมนอกจากจะมีนักมวยไทยจากค่ายมวยไทยต่างๆ ในประเทศอียิปต์เข้าร่วมแล้ว ยังจะมีผู้ฝึกสอน และทหารอียิปต์ เข้าร่วมด้วยเพื่อนำศิลปะกีฬามวยไทยประยุกต์ใช้ในการต่อสู้ในการทหารอีกด้วยอนึ่งประเทศไทยและอียิปต์ ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2497 หรือ ค.ศ. 1954 โดยอียิปต์เป็นประเทศอาหรับประเทศแรกที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย ทำให้วันที่ 27 กันยายน 2567 ครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 70 ปีพอดี ซึ่งในปี 2567 ทั้งไทย และอียิปต์ กำหนดหมุดหมายสำคัญระหว่างสองประเทศ และเป็นเครื่องพิสูจน์ความสัมพันธ์อันยาวนานฉันท์มิตรระหว่างกัน เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นในทุกสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ ตลอดจนแสดงความพร้อมในการจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดทั้งปี