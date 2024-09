สยามพิวรรธน์เชิดชูฮีโร่มอบอัดฉีด 2 นักกีฬาพาราลิมปิก

สยามพิวรรธน์ มอบเงินรางวัลสนับสนุนให้กับพนักงานผู้พิการของบริษัทฯที่ร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ พร้อมจัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ สมเกียรติอย่างภาคภูมิขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และนำไทยไปชนะบนเวทีโลกกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดงานต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ให้กับนักกีฬาคนพิการผู้เป็นพนักงานของบริษัทฯ ภายหลังจบการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ครั้งที่ 17 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จและแสดงความยินดีกับพนักงาน โดยมีคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมชื่นชมและขอบคุณที่มุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละแรงกายแรงใจของพนักงานบริษัท 2 คน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬา 79 คน เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในเวทีการแข่งขันกีฬาระดับโลก พร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สะท้อนพันธกิจองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสการเติบโตสำหรับทุกคน (Well-growing Platform)เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ซึ่งเป็นพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ สยามพิวรรธน์ได้จัดงานต้อนรับ 2 นักกีฬาคนพิการผู้เป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างยิ่งใหญ่ หลังจบการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ 2024 กับงาน “OUR HEROES, OUR PRIDE : WIN THE WORLD FOR THAILAND” โดยมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์, คุณเกตุวลี นภาศัพท์, คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล, ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, คุณประกิด บุณยัษฐิติ, คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ และคุณกนิช บุณยัษฐิติ ผู้บริหารและพนักงานของสยามพิวรรธน์ พร้อมกับลูกค้าและประชาชนร่วมกันตั้งแถวต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ พาร์ค พารากอน เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณที่นำชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยจากนั้นร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองต่อโดย ผู้บริหารของสยามพิวรรธน์ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง โดยสยามพิวรรธน์ได้มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทั้ง 2 คน ได้แก่ คุณอภิญญา ทองแดงซึ่งได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมหญิงประเภทดาบเอเป้ ได้รับรางวัลมูลค่า 250,000 บาท และคุณสุนีย์ภรณ์ ถนอมวงค์ นักกีฬากรีฑา ได้รางวัลสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท เพื่อขอบคุณพนักงานทั้ง 2 คน ที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลก ภายในงานนักกีฬาทั้งคู่ยังได้กล่าวขอบคุณสยามพิวรรธน์ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจมาโดยตลอด อีกทั้งรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนพนักงานทีมชาติไทยได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในครั้งนี้ตลอดกว่า 10 ปี สยามพิวรรธน์ สนับสนุนพนักงานที่เป็นนักกีฬาผู้พิการ รวม 22 คน ให้มีโอกาสฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ได้ไปแสดงศักยภาพร่วมแข่งขันบนหลากหลายเวทีกีฬาทั่วโลก ได้รับรางวัลมากมายและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยเสมอ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่พนักงานของบริษัทฯ ได้นำไทยไปชนะบนเวทีระดับสากล (Win the World for Thailand) อันสำคัญยิ่งอีกครั้งหนึ่ง สมดังปณิธานและพันธกิจขององค์กรที่มุ่งมั่นสร้างบทพิสูจน์ว่า ประเทศไทย และคนไทยไม่เป็นรองใครในเวทีโลก