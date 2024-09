ดาวดัง BJJ “ทอม เดอบลาสส์” ได้รับการแต่งตั้ง นั่งเก้าอี้รองประธานปล้ำจับล็อก ONE

“ทอม เดอบลาสส์” นักกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) เจ้าของเข็มขัดสายสีดำดั้งสาม และอดีตนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปล้ำจับล็อกของ ONE โดยจะทำงานร่วมกับ “ลีโอ วิเอรา” ที่ดำรงตำแหน่งเดียวกัน เพื่อช่วยกันยกระดับการแข่งขันปล้ำจับล็อกของ ONE ให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในระดับโลกสำหรับ "ทอม" คือนักกีฬา BJJ ชื่อดังของโลก โดยผ่านการประสบความสำเร็จขั้นสูงมาแล้วมากมาย ทั้งการคว้าแชมป์โลกรายการปล้ำจับล็อกชื่อดังอย่าง IBJJF No Gi ในระดับขั้นเข็มขัดสีน้ำตาล และระดับขั้นเข็มขัดสีดำผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงยังเคยคว้าแชมป์การแข่งขัน ADCC North American Trials มาแล้วถึง 3 ครั้ง ขณะที่เส้นทางนักสู้ MMA ของเขาก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน หลังเคยผ่านการลงแข่งขัน MMA รายการดังที่บ้านเกิดมาแล้วนอกจากนั้น “ทอม” ยังเคยร่วมงานกับ ONE ในฐานะนักวิเคราะห์การถ่ายทอดสด โดยเขาจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยเฟ้นหา และมอบโอกาสให้กับเหล่านักกีฬาปล้ำจับล็อกระดับโลก ได้เข้ามาร่วมแสดงศักยภาพระดับสูง ผ่านการแข่งขันบนเวทีระดับโลก ONE และด้วยประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามีทั้งในฐานะนักกีฬาและโค้ช เขาจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับบทบาทนี้ในโอกาสนี้ “ทอม” ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรม tomdeblass ของตัวเอง โดยประกาศถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และให้คำมั่นสัญญาว่าเขาพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างที่มีให้กับ ONE และนักกีฬาทุกคนอย่างถึงที่สุด“ผมได้ร่วมงานองค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมาตลอด และจนถึงตอนนี้ ผมรู้สึกว่า ONE เปรียบเสมือนบ้านของผมมากที่สุด และผมจะร่วมทำงานกับ ลีโอ วิเอรา” อย่างไม่ย่อท้อเพื่อค้นหานักกีฬาที่เหมาะสมและมอบโอกาสที่คู่ควรที่สุดสำหรับพวกเขา”“ขอบคุณ ชาตรี ที่เชื่อมั่นในตัวผมเสมอ ผมแทบรอไม่ไหวที่จะพิสูจน์ให้เห็น ว่าคุณตัดสินใจถูกต้อง”แฟนกีฬาติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh