ลุ้น "เพชรมรกต" รีเทิร์น ONE / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ถือเป็นเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮามิใช่น้อย เมื่อ "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ชื่อดังจากค่ายมวยเพชรยินดี ทำการคืนสิทธิ์ "เพชรมรกต" ไปให้กับค่ายเก่าสมัยที่ยังใช้นามสกุล "ศิษย์อ๊อดพิบูลย์" ทำให้หลายฝ่ายคาดว่าเจ้าตัวมีสิทธิ์คืนสังเวียน "วัน แชมเปียนชิพ" อีกครั้งโดย มีการเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวจาก "หนุ่ยไดโน" นักข่าวสายมวยชื่อดัง "เสี่ยโบ๊ท" นัดพูดคุยเจรจากับ "เสี่ยหนึ่ง-ชัยวัฒน์" เกี่ยวกับการคืนสิทธิ์ในตัวนักมวย เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี ซึ่งกำปั้นรายนี้จะเปลี่ยนมาใช้นามสกุล บังมัดคลองตันย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่า เพชรมรกต อยากจะเลิกมวย เพราะหมดความท้าทายในการขึ้นสังเวียนมวยไทย และไม่ได้อยู่ในช่วงพีคของอาชีพอีกต่อไป แทบไม่ประสบความสำเร็จเลยในทุกรายการที่ลงทำการแข่งขันอย่างไรก็ดี "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ เคยออกมายืนยันว่า เพชรมรกต ยังไม่คิดจะเลิกมวยอย่างที่เป็นข่าว และเขาก็พร้อมกลับมาสู้เพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้ง แต่ขอเวลากลับไปเตรียมตัวฟิตซ้อมให้ดีเสียก่อนแต่ล่าสุดอย่างที่แฟนหมัดมวยได้ทราบข่าวกัน คือการที่ เสี่ยหนึ่ง-ชัยวัฒน์ โพสต์ขอบคุณ เสี่ยโบ๊ท ที่มอบสิทธิ์นักมวยรายนี้คืนให้แก่ตน หลังเอาไปดูแลประคบประหงมมาหลายปี ตั้งแต่มีชื่อเสียงบนเวทีมวยจอตู้ ก่อนไปโด่งดังสุดขีดในศึกวัน แชมเปียนชิพ ถึงขั้นเป็นแชมป์โลก ก่อนปราชัยให้ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ เป็นที่มาของการแตกหักระหว่างค่ายเพชรยินดี กับ ONEหลัง เพชรมรกต พ้นจากอ้อมอกของ เพชรยินดีอะคาเดมี ก็มีหลายคนนั้นเชียร์ให้เจ้าตัวคืนสังเวียน "วัน แชมเปียนชิพ" อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันนักชกที่ใช้นามสกุลบังมัดคลองตัน ก็มีหลายคนที่โลดแล่นอยู่บนสังเวียน ONE ลุมพินีสำหรับ เพชรมรกต เคยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากบนสังเวียน วัน แชมเปียนชิพ ขึ้นชกบนรายการแห่งนี้มากถึง 12 ครั้ง ชนะ 8 ครั้ง แพ้ 3 ครั้ง ไม่มีผลการแข่งขัน 1 ครั้ง (ยกเลิกผลการแข่งขันตกชกคิก บ็อกซิ่ง กับ เปโตรเซียน) ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงถูกเชียร์ให้คัมแบ็คอีกคำรบขณะเดียวกัน เพชรมรกต น่าจะยังคาใจกับผลการแข่งขันที่เขาพ่ายแพ้คะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ให้กับ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ จนเสียเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ไปให้กับนักชกหนุ่มจาก จ.ชลบุรี อย่างชอกช้ำ ซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้ "เสี่ยโบ๊ท" แตกหักกับ ชาตรี ศิษย์ยอดธง เพราะไม่เคลียร์กับผลการตัดสิน แม้แฟนมวย และกูรูในวงการหมัดมวย ก็มองเป็นเสียงเดียวกันว่าไฟต์นั้น ตะวันฉาย ดีกว่าจริงๆเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่า เพชรมรกต ภายใต้สีเสื้อใหม่แต่ชายคาเดิม อย่าง บังมัดคลองตัน จะไปได้ไกลแค่ไหน ด้วยวัย 30 ปีในปัจจุบัน กับการขึ้นชกมวยไทย 3 ยก ยังถือว่าไปต่อได้ ถ้าสามารถฟิตร่างกายได้ดีพอถ้าหากเจ้าตัวคืนสังเวียน ONE จริง ก็คงต้องไปเริ่มต้นในศึก ONE ลุมพินี ทำฟอร์มไล่ล่าสัญญาขึ้นสู่ ONE Championship ให้ได้อีกครั้ง และไฟต์ที่ทุกคนต่างรอคอยก็อาจจะเกิดขึ้น คือการชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต กับ ตะวันฉาย ถ้าเข็มขัดยังอยู่กับกำปั้นรายนี้