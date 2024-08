การีนา ฉลองครบรอบ 8 ปี เกม RoV ประเทศไทย ระเบิดศึก RoV Pro League 2024 Winter

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดเกมออนไลน์และอีสปอร์ตในประเทศไทย ฉลองความสำเร็จของเกม MOBA อันดับ 1 ในประเทศไทย อย่างเกม Arena of Valor (RoV) ซึ่งมียอดผู้เล่นทั่วโลกกว่า 255 ล้านบัญชี และกำลังจะครบรอบ 8 ปีในประเทศไทยในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ พร้อมเผยเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ RoV เป็นเกมฮิตติดลมบนมาอย่างยาวนาน และประกาศศึก RoV Pro League 2024 Winter (RPL) หรือการแข่งขันอีสปอร์ตบนเกม RoV ระดับประเทศ ซึ่งจัดเป็นฤดูกาลที่ 14 แล้ว และมีกำหนดเปิดฉากการแข่งขันในวันที่ 17 สิงหาคม 2567ภวิษย์พร เจียรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2559 เกม RoV ได้สร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมไทย ทั้งด้านการทำการตลาดที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกม RoV ครองใจผู้เล่นทั่วประเทศและได้รับการจัดอันดับจากรายงาน DIGITAL 2024: THAILAND ให้เป็นเกมมือถือที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยในปี 2566 และการีนายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เล่น โดยเฉพาะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นของเราผ่านการนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพที่มีความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกและการสร้างคอนเทนต์สำหรับผู้เล่นไทยโดยเฉพาะ”“สำหรับด้านการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตในประเทศไทยของเกม RoV นับว่ามีความโดดเด่น กล่าวได้ว่าเป็นเกมที่มีระบบนิเวศอีสปอร์ตที่เข้มแข็งมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังมีการแข่งขันทั้งระดับมือสมัครเล่น ระดับมืออาชีพ ไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยการีนาพร้อมด้วยพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนิเวศอีสปอร์ตไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไปในระยะยาว” คุณภวิษย์พร กล่าวเสริมRoV เป็นเกมที่ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาอาชีพในการแข่งขันระดับภูมิภาค ซึ่งตัวแทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 สร้างแรงกระเพื่อมต่อความนิยมอีสปอร์ตในประเทศไทยอย่างมากเตรียมระเบิดศึก RoV Pro League 2024 Winter ทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีพร้อมกันนี้ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ประกาศจัดการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2024 Winter ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2567 โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่แฟน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรอคอย และจะช่วยสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับวงการอีสปอร์ตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งการแข่งขัน RoV Pro League 2024 Winter จะมีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 สโมสร ได้แก่ Talon (TLN), Bacon Time (BAC), Buriram United Esports (BRU), Hydra (HD), eArena (EA), King of Gamers Club (KOG), PSG Esports (PSG) และ Full Sense (FS) ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม พร้อมที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ตลอดทั้งฤดูกาลอีกทั้ง การแข่งขัน RoV Pro League 2024 Winter ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ M-150 Sparkling ธนาคารกรุงเทพ และ โก๋แก่ ทั้งยังมี Infinix ที่มาร่วมเป็น Official Device Partner ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยจะมีการใช้สมาร์ทโฟนรุ่น ‘Infinix GT20 PRO 5G’ เป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (Official Gaming Device)ภายในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยจะพาแฟนเกม RoV มาร่วมสนุกและย้อนรอยสู่ความสำเร็จในนิทรรศการ RoV Pro League (RPL) ที่จะเล่าถึงประวัติการแข่งขันตั้งแต่ซีซันแรกถึงปัจจุบัน พร้อมสถิติที่น่าสนใจสำหรับแฟนเกม อาทิ สโมสรที่คว้าแชมป์มากที่สุด (ฺBacon Time ได้แชมป์ถึง 5 ครั้ง ตั้งแต่ RPL Season 1) และผู้เล่นที่ได้ตำแหน่ง FMVP มากที่สุด (Difoxn เคยได้รับรางวัล FMVP 2 ครั้ง) ตลอดจนทำเนียบแชมป์ RPL 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่RPL 2020 Summer: Buriram United EsportsRPL 2020 Winter: TalonRPL 2021 Summer: Bacon TimeRPL 2021 Winter: TalonRPL 2022 Summer: Bacon TimeRPL 2022 Winter: Bacon TimeRPL 2023 Summer: Bacon TimeRPL 2023 Winter: TalonRPL 2024 Summer: Talonนอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน “โชว์แมตช์” จากเหล่าผู้เล่นโปรเพลเยอร์ และอินฟลูเอนเซอร์สายเกมมิ่งชื่อดังอย่าง “Jai Raw” และ “Jayop” ที่มาสร้างสีสันให้กับแฟนเกมที่มาร่วมงาน“เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเติบโตของชุมชนผู้เล่น RoV และการพัฒนาของวงการอีสปอร์ตไทยที่ก้าวหน้าไกลขึ้นอย่างต่อเนื่อง การก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ของ RoV อย่างเข้มแข็งของ RoV ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเกมที่ครองใจผู้เล่นชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าอีสปอร์ตไทยสามารถพัฒนาได้ เติบโตได้ และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็น Esports Hub สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้” ภวิษย์พร กล่าวสรุป