การีนา ฉลองความสำเร็จครบรอบ 8 ปี RoV พร้อมระเบิดศึก RPL 2024 Winter

กล่าวว่า “ตั้งแต่เปิดให้บริการในปี 2559 เกม RoV ได้สร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมไทย ทั้งและการีนายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ดีและน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เล่น โดยเฉพาะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นของเราผ่านการนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพที่มีความแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกและการสร้างคอนเทนต์สำหรับผู้เล่นไทยโดยเฉพาะ”ทั้งยังมีการแข่งขันทั้งระดับมือสมัครเล่น ระดับมืออาชีพ ไปจนถึงระดับนานาชาติ โดยการีนาพร้อมด้วยพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบนิเวศอีสปอร์ตไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไปในระยะยาว”กล่าวเสริมการีนานำเกม Arena of Valor (RoV) มาให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 ในปัจจุบันมีจำนวนผู้เล่นทั่วโลกกว่า 255 ล้านบัญชี ส่วนในประเทศไทยมียอดดาวน์โหลดกว่า 58 ล้านครั้ง และในปี 2567 มียอดผู้เล่นต่อเดือนเฉลี่ยราว 12 ล้านบัญชี ทั้งยังครองตำแหน่งเกมมือถือที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยในปี 2566การนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายและเข้าถึงผู้เล่นทุกเพศทุกวัยของ RoV ส่งผลให้มีผู้เล่นหลากหลายกลุ่ม โดยมีสัดส่วนผู้เล่นเพศชายร้อยละ 66 และผู้เล่นเพศหญิงมากถึงร้อยละ 34 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) ทั่วไป ซึ่งมีสัดส่วนผู้เล่นหญิงเฉลี่ยเพียงร้อยละ 10 ของผู้เล่นทั้งหมดกลุ่มผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen Z และ Gen Y โดยมีผู้เล่นช่วงอายุ 15 - 20 ปี ร้อยละ 33 ช่วงอายุ 21 – 30 ปี ร้อยละ 36 และช่วงอายุ 31 - 60 ปี ร้อยละ 22 โดยมีผู้เล่นจากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย แบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 28 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ ร้อยละ 15 และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ร้อยละ 57นอกจากนี้ RoV ยังเป็นเกมอันดับ 1 ที่มีการแข่งขันอีสปอร์ตระดับมืออาชีพในประเทศไทย โดยการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) ซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับมืออาชีพในประเทศไทย ถูกจัดขึ้นแล้ว 13 ฤดูกาล โดยมีเงินรางวัลรวมทั้งหมดกว่า 120 ล้านบาท มียอดรับชมการแข่งขันรวม 13 ฤดูกาลกว่า 700 ล้านครั้ง มีสถิติยอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดถึง 313,083 คน และมีสถิติผู้ร่วมงานแข่งขันออฟไลน์สูงสุดราว 40,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่มีอย่างต่อเนื่องคอมมูนิตี้หรือชุมชนคนเล่นเกม RoV ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเป็นความบันเทิงที่แฟนเกมสามารถเข้ามาดื่มด่ำได้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเล่นด้วยตนเอง การแคสต์เกม การรับชมคอนเทนต์ความบันเทิงอื่น ๆ ของเกม RoV และการรับชมการแข่งขันอีสปอร์ต ซึ่งมีการแข่งขันหลายระดับ ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับกึ่งอาชีพ ระดับมืออาชีพในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ กล่าวได้ว่า RoV ได้เติบโตจากกิจกรรมสันทนาการเกมสู่ความบันเทิงที่ครบวงจรและกีฬาน้องใหม่โดยในช่วงที่ผ่านมา RoV ร่วมมือกับค่ายคอมมิกส์และอนิเมะดังมากมาย อาทิ DC, Sailor Moon, Demon Slayer, Sword Art Online, Bleach, Hunter x Hunter, One Punch Man และ Ultraman ในการนำตัวละครดังเข้ามาอยู่ในเกม RoV ซึ่งเป็นการครอสโอเวอร์กับความบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ ที่เติมเต็มความฝันและความฟินให้กับเหล่าแฟนเกมและแฟนอนิเมะได้แบบคูณสองซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าฮีโร่ในเกมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่น RoV ทุกระดับได้เป็นอย่างดี และชุดตกแต่งตัวละคร (สกิน) ตลอดจนไอเทมเกม ที่เชื่อมโยงกับผู้เล่นไทยได้ดีเป็นอย่างยิ่งก็คือสกินไทย ซึ่ง RoV มีการพัฒนาสกินไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ทั้งยังเปิดโอกาสให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สกินตัวละครผ่านการประกวด เพื่อนำเสนอเสน่ห์ความเป็นไทยตามโจทย์ของแต่ละปี อาทิ เสือสมิง ลิเลียนา, พฤกษามาส เทลแอนนาส, ต้มยำกุ้ง สลิม, กระสือ มาจ้า, หมอผี จินนา และ ออเจ้า อิลูเมียภูมิทัศน์วงการอีสปอร์ตที่แข่งแกร่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ RoV สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงตลอดเกือบ 8 ปีที่ผ่านมา โดยการีนาผลักดันการแข่งขันอีสปอร์ตบนเกม RoV ตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นจนถึงระดับมืออาชีพ ดำเนินการจัดการแข่งขัน RoV Pro League ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบลีกในระดับประเทศมาตั้งแต่ปี 2561 และดึงทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติเข้ามาจัดที่ประเทศไทย อาทิ Arena of Valor Premier League (APL) 2024 โดยได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากแฟนเกมและสโมสรอีสปอร์ตในปัจจุบัน โดยประเทศไทยมีการจัดตั้งสโมสรอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการ พร้อมระบบการจัดสรรรายได้และการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพ ทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐที่เห็นศักยภาพและเข้ามาร่วมกันพัฒนาวงการอีสปอร์ตไทยตลอดทั้งระบบนิเวศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้นักกีฬาอีสปอร์ตมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นRoV ยังเป็นเกมที่ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาอาชีพในการแข่งขันระดับภูมิภาค ซึ่งตัวแทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 และการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 สร้างแรงกระเพื่อมต่อความนิยมอีสปอร์ตในประเทศไทยอย่างมากพร้อมกันนี้ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ประกาศจัดการแข่งขัน RoV Pro League (RPL) 2024 Winter ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2567 โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่แฟน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศรอคอย และจะช่วยสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับวงการอีสปอร์ตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งการแข่งขัน RoV Pro League 2024 Winter จะมีสโมสรเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 สโมสร ได้แก่ Talon (TLN), Bacon Time (BAC), Buriram United Esports (BRU), Hydra (HD), eArena (EA), King of Gamers Club (KOG), PSG Esports (PSG) และ Full Sense (FS) ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยม พร้อมที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ตลอดทั้งฤดูกาลอีกทั้ง การแข่งขัน RoV Pro League 2024 Winter ยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ M-150 Sparkling ธนาคารกรุงเทพ และ โก๋แก่ ทั้งยังมี Infinix ที่มาร่วมเป็น Official Device Partner ในการแข่งขันครั้งนี้ โดยจะมีการใช้สมาร์ทโฟนรุ่น ‘Infinix GT20 PRO 5G’ เป็นอุปกรณ์ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (Official Gaming Device)ภายในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ โดยจะพาแฟนเกม RoV มาร่วมสนุกและย้อนรอยสู่ความสำเร็จในนิทรรศการ RoV Pro League (RPL) ที่จะเล่าถึงประวัติการแข่งขันตั้งแต่ซีซันแรกถึงปัจจุบัน พร้อมสถิติที่น่าสนใจสำหรับแฟนเกม อาทิ สโมสรที่คว้าแชมป์มากที่สุด (Bacon Time ได้แชมป์ถึง 5 ครั้ง ตั้งแต่ RPL Season 1) และผู้เล่นที่ได้ตำแหน่ง FMVP มากที่สุด (Difoxn เคยได้รับรางวัล FMVP 2 ครั้ง) ตลอดจนทำเนียบแชมป์ RPL 5 ปีย้อนหลัง ได้แก่Buriram United EsportsTalonBacon TimeTalonBacon TimeBacon TimeBacon TimeTalonTalonนอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันโชว์แมตช์จากเหล่าผู้เล่นโปรเพลเยอร์ และอินฟลูเอนเซอร์สายเกมมิ่งชื่อดังอย่าง "Jai Raw" และ "Jayop" ที่มาสร้างสีสันให้กับแฟนเกมที่มาร่วมงาน “เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเติบโตของชุมชนผู้เล่น RoV และการพัฒนาของวงการอีสปอร์ตไทยที่ก้าวหน้าไกลขึ้นอย่างต่อเนื่อง การก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ของ RoV อย่างเข้มแข็งของ RoV ไม่เพียงแต่เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเกมที่ครองใจผู้เล่นชาวไทยมาอย่างยาวนาน แต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าอีสปอร์ตไทยสามารถพัฒนาได้ เติบโตได้ และประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็น Esports Hub สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้”กล่าวสรุป