แฟน ๆ RoV เตรียมตัว! "APL 2024" พร้อมเปิดศึกรอบชิงฯ 6 - 7 ก.ค.นี้

จากการแข่งขันในรอบ Swiss Stage ที่ผ่านมา ทีมนักแข่งจากประเทศไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ Quater Finals ทั้งสิ้น 4 ทีมด้วยกัน ได้แก่ทีม Talon (TLN) ทีม Buriram United Esports (BRU) ทีม eArena (EA) และทีม Hydra (HD) โดยแต่ละทีมมีสถิติการแข่งขัน ดังนี้ผ่านเข้ารอบด้วยสถิติชนะ 3 - 0 โดยไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวผ่านเข้ารอบด้วยสถิติชนะ 3 - 0ผ่านเข้ารอบด้วยสถิติชนะ 3 เกม แพ้ 1 เกมผ่านเข้ารอบด้วยสถิติชนะ 3 เกมแพ้ 2 เกมขณะที่อีกหนึ่งทีมจากประเทศไทยอย่าง Bacon (BAC) ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ Quater Finals อย่างน่าเสียดาย โดยอีก 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ ทีม GGLive (GGL) จากเวียดนาม ทีม Kagendra (KG) จากอินโดนีเซีย ทีม Flash Wolves (FW) จากไต้หวัน และทีม BanMei Gaming (BMG) จากไต้หวันทั้ง 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากการแข่งขันในรอบ Swiss Stage จะได้ร่วมประชันฝีมือในรอบ Quater Finals ซึ่งจะแข่งขันกันในรูปแบบ Double-Elimination เพื่อเฟ้นหา 4 ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ Grand Final โดยการแข่งขันรอบ Quater-Finals จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้ เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง YouTube Facebook และ TikTok ของ Garena RoV Thailandสำหรับการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2024 รอบ Semi-finals และรอบ Grand Final จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ ณ UOB LIVE (ยูโอบี ไลฟ์) ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE) ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ โชว์พิเศษ เพลง 'Outplay' เพลงประกอบการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2024 จากและบูทถ่ายภาพ และกิจกรรมลุ้นรับสกินฟรี และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมร่วมทดลองเกมเวอร์ชั่น Beta ใหม่ ที่มาพร้อม 'Dolia' ซึ่งเป็นฮีโร่ใหม่ในเกม รวมทั้งบูทกิจกรรมจาก Infinix และ True5G ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการในการแข่งขัน APL 2024 อีกด้วยผู้สนใจร่วมชมการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2024 สามารถลงทะเบียนสำรองบัตรร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (จำกัดสิทธิ์ผู้ร่วมงานวันละ 1,200 ที่นั่ง และจำกัดรายชื่อละ 1 สิทธิ์) โดยผู้ร่วมงานจะได้รับ Item code และ เสื้อยืด 'Volkath' (วันที่ 6 กรกฎาคม 2567) และ 'Bright' (วันที่ 7 กรกฎาคม 2567) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จำกัดสิทธิ์ 1 ตัว/1 ที่นั่ง) เปิดให้ลงทะเบียนร่วมงานวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 12:00 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น. ที่เว็บไซต์ ALL TICKET ทั้งนี้ ผู้สนใจที่ไม่สามารถลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนหน้างาน (walk-in) ได้ ณ UOB LIVE ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567 (จำกัดสิทธิ์วันละ 450 ที่นั่ง) พร้อมกันนี้ ยังสามารถร่วมรับชมการแข่งขันในโซน Watch Party (วันละ 250 ที่นั่ง) สำหรับรับชมการแข่งขันผ่านระบบสตรีมมิ่ง (streaming) ไปพร้อม ๆ กันได้อีกด้วยพร้อมกันนี้ การีนา (ประเทศไทย) จับมือกับ Infinix เป็น Official Gaming Phone อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะใช้สำหรับการแข่งขัน RoV Pro League 2024 Winter ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2567 นี้ รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Official Partner) ในการแข่งขัน APL 2024 โดย Infinix GT20 PRO 5G ทำงานบนระบบปฏิบัติการ XOS 14 ขับเคลื่อนด้วยขุมพลัง Dimensity 8200 Ultimate มาพร้อมชิปประมวลผลภาพ Pixelworks X5 Turbo และเทคโนโลยี Motion Estimation and Motion Compensation (MEMC) ทำให้ภาพในเกมมีเฟรมเรตสูงขึ้น โดยถือเป็นเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งบนระบบแอนดรอยด์เพียงรุ่นเดียวในปัจจุบันที่รองรับการเล่มเกม RoV ในอัตราเฟรมเรท 120fps ให้ภาพคมชัด ไหลลื่น ไม่สะดุด ทั้งนี้ Infinix GT20 PRO 5G ผ่านเกณฑ์การทดสอบ* ด้านเสถียรภาพอัตราเฟรมเรทระดับสูง (120fps) การรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวเครื่อง และการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ จึงได้รับเลือกเป็น Official Gaming Phone อย่างเป็นทางการในการแข่งขัน RoV Pro League 2024 Winterนอกจากนี้ การีนา (ประเทศไทย) ยังร่วมกับ True5G เสนอแพ็คเกจ "5G Super Gamer" แพ็กเกจมือถือรายเดือนสำหรับเกมเมอร์ตัวจริง ที่แรก และที่เดียว ที่ให้ฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับเล่นเกม RoV และ 10 เกมฮิต บนเทคโนโลยีเลนพิเศษ ที่ช่วยลดค่าปิง ลื่นไหล หมดห่วงเรื่องเกมแลค พร้อมจัดเต็มสิทธิประโยชน์เกม รวมมูลค่ากว่า 3,000 บาท/เดือน ในราคาพิเศษ เพียงเดือนละ 499 บาทเท่านั้น สมัครได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางของ True ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)Arena of Valor Premier League (APL) 2024 เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติของ Arena of Valor (RoV) ซึ่งจัดโดย การีนา แต่ละทีมที่ร่วมแข่งขันจะชิงชัยกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อชิงบัลลังก์แชมป์แห่งโลกอีสปอร์ตของ Arena of Valor (RoV) และเงินรางวัลรวม 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯติดตามข่าวสาร และรับชมถ่ายทอดสดของการแข่งขัน Arena of Valor Premier League 2024 ได้ทาง:Facebook: Garena RoV Tournament Facebook: Garena RoV Thailand YouTube: Garena RoV Thailand