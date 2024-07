เหมือนฉากในพระคัมภีร์ ภาพที่ดีที่สุดของ โอลิมปิก 2024 เหนือเกลียวคลื่นที่ฝรั่งเศส

เจ้าภาพฝรั่งเศสเลือก Teahupo'o ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะตาฮิติในเฟรนช์โปลินีเซีย มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโต้คลื่น โอลิมปิก 2024 ปารีส เกมส์บนแนวปะการังที่ห่างไกลจากรุงปารีสถึง 16,000 กิโลเมตร นักโต้คลื่นชาวบราซิเลี่ยน กาเบรียล เมดิน่า (Gabriel Medina) ได้อยู่ในภาพที่ดีที่สุดของ โอลิมปิก 2024 ซึ่งถ่ายโดย เจอโรม บรุยเยต์ (Jérôme Brouillet) ช่างภาพของ Agence France-Presseภาพที่ออกมาจนเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น "ช็อตฟ้าประทาน" ชัดๆ ไม่รู้ว่าจะมีคำไหนเหมาะกับคำนี้อีกแล้วและมันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของ โอลิมปิก ที่ถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนจังหวะดังกล่าวคือวินาทีที่ กาเบรียล ทะยานตัวเองขึ้นมาเหนือคลื่นสูงที่ถาโถมเข้ามาจนดูราวกับว่าเขามีพลังสามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ แม้สภาพอากาศและท้องทะเลจะแปรปรวนแต่มันให้ความสงบเหมือนฉากในพระคัมภีร์ประจวบเหมาะ กาเบรียล คือคริสเตียนที่เคร่งมากคนหนึ่งอีกด้วย ซึ่งเขาได้แชร์ภาพลง IG พร้อมแคปชั่นที่อ้างอิงจากไบเบิลว่า “ฉันสามารถทำได้ทุกสิ่ง เมื่อพระองค์มอบความเข้มแข็งให้กับฉัน” (I can do everything through Him who strengthens me)แน่นอนว่าคงไม่มีภาพนี้ถ้าไม่มีช่างภาพที่ชื่อ เจอโรม ซึ่งเขาเล่าขณะลั่นชัตเตอร์บนเรือที่ลอยอยู่ใกล้ๆ ว่า "สภาพอากาศสมบูรณ์แบบ คลื่นสูงกว่าที่เราคาดไว้ กาเบรียล อยู่ด้านหลังคลื่น ตอนแรกผมไม่เห็นเขา จากนั้นเขาก็โผล่ขึ้นมาและผมก็ถ่ายไว้สี่ภาพและหนึ่งในนั้นคือภาพนี้”"การถ่ายภาพนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่มันอยู่ที่การคาดเดาช่วงเวลาและตำแหน่งที่ เมดิน่า จะโผล่ขึ้นมาจากคลื่นมากกว่า" เจอโรม เผยอย่างที่ เจอโรม บอกว่าการถ่ายไม่ยาก แต่มันต้องใช้ประสบการณ์และดูคลื่นเป็นว่าลูกที่จะโถมเข้ามานั้นคือลูกที่ดีที่สุดจังหวะสมบูรณ์แบบและนักโต้คลื่นจะใช้คลื่นลูกนี้เป็นการฉลอง ทำให้อ่านใจ กาเบรียล ได้ถูกด้วยกาเบรียล เมดิน่า มีดีกรีเป็นแชมป์โลกโต้คลื่น 3 สมัย โดยเขาทำได้ถึง 9.9 คะแนนซึ่งถือว่าสูงที่สุดใน โอลิมปิก 2024#GabrielMedina #JérômeBrouillet #Paris2024 #ParisOlympics2024 #ParisOlympics #Olympics2024 #Olympics #olympicgames2024 #โอลิมปิก2024