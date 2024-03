กลุ่มบริษัทจีนตบเท้าเข้าตั้ง รง.ผลิตลิเธียมในซิมบับเว จีนกุมซัปพลายลิเธียมโลกยิ่งเหนียวแน่น

ลิเธียม (Lithium) เป็นวัตถุดิบสำคัญของโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว และขณะนี้จีนกำลังกลายเป็นเจ้าครองขุมวัตถุดิบที่มีฉายาเป็น “ทองคำขาว” นี้ โดยเป็นผู้ครอบงำสนามการค้าลิเธียมของโลก



ช่วงปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทจีนตบเท้าเข้าไปตั้งโรงงานผลิตลิเธียม (lithium processing plants) ในประเทศซิมบับเว เมื่อปีที่แล้ว กลุ่มบริษัทจีนที่ผลิตลิเธียมในซิมบับเวส่งออกลิเธียมมากขึ้นเป็น 2 เท่า และคาดว่าในปีนี้ปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตัวกลุ่มบริษัทรายใหญ่ของจีนที่เข้าไปในซิมบับเว ได้แก่และโดยทั้งหมดได้เข้าไปก่อสร้างและอัปเกรดโรงงานในซิมบับเวเมื่อปีที่แล้วซิมบับเวเป็นแหล่งสำรองแร่ลิเธียมแห่งใหญ่ที่สุดอันดับที่ 7 ของโลก และเป็นอันดับที่ 1 ของทวีปแอฟริกา ดึงดูดประเทศต่างๆ ให้มาขุด “ทองคำขาว” เช่น แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย โดยมีจีนเป็นผู้เล่นใหญ่ในโครงการเหมืองลิเธียม ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้า และแผงโซลาร์เซลล์กล่าวได้ว่าขณะนี้จีนครอบงำอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน อีกทั้งยังเป็นยักษ์ใหญ่สกัดแร่จำนวนมหาศาลขณะที่จีนบุกตะลุยจัดหาวัตถุดิบลิเธียมจากแอฟริกา ผู้นำในวอชิงตันได้แต่จับตามองดูจีนยึดกุมห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบที่สำคัญยิ่งยวดของโลกยุคใหม่ออย่างกระสับกระส่ายพญามังกรยึดกุม “ทองคำขาว” ยิ่งทวีความเหนียวแน่นในปีที่แล้ว โดยการส่งออกลิเธียมจากแอฟริกาส่วนใหญ่มุ่งสู่จีน โดยเฉพาะช่วงเดือน ส.ค. และ พ.ย. ที่การนำเข้าลิเธียมจากกาฬทวีปมายังจีนสูงปรี๊ดในปีที่แล้ว จีนยังรุกทำสัญญาและทุ่มการลงทุนในแอฟริกาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวจากภาวะชะลอตัวในช่วงโรคระบาดจากข้อมูลสถิติของสำนักงานรายงานภาวะราคาในลอนดอน Benchmark Mineral Intelligence ระบุว่า ในปี 2023 การส่งออกแร่สปอดูมีนเข้มข้น (spodumene concentrate) (ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุลิเธียม) เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว เป็น 177,000 ตัน เทียบกับปริมาณการส่งออก 38,000 ตัน ในปี 2022ที่มาข่าว เซาท์ ไชน่า มอร์นิ่งโพสต์ : China strengthens its grip on global lithium trade amid processing plant building boom in Zimbabweซินหัว: 津巴布韦总统出席中资锂矿投产仪式