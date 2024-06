งาน “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow 2024” ภายใต้โครงการบูรณาการทุกมิติ เพื่อสิ่งที่ดีต่อสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปี 2567

ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของการรวมพลังผู้สูงอายุครั้งยิ่งใหญ่ โดยวันที่ 15 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) จัดงานมหกรรม “ลุงป้า ปู่ย่า หลานม่า The Festiwow 2024” ณ หอประชุม BG Hall ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีในงานได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอธัญบุรี นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย Mr. Kazuya Suzuki, Chief Representative, JICA Thailand Office นายศิลปะรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) นายแพทย์ สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี และ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และเครือข่าย ภายใต้โครงการ Smart and Strong ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในประเทศไทยและหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานเครือข่ายด้านวิชาการเทศบาลเมืองบึงยี่โถนับว่าเป็นเทศบาลต้นแบบในการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัยหัวใจสตรอง” โดยให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแบบทันสมัย ตอบโจทย์สังคมเมืองในทุกมิติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2559การจัดงานในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้แสดงศักยภาพ แสดงออกและสื่อสารให้สังคมรับรู้ว่า ผู้สูงอายุมีพลัง ความสามารถและมีคุณค่า เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมมือกันในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อยกระดับด้านการจัดบริการผู้สูงอายุให้สอดรับกับการเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์เป้าหมายสำคัญคือ ไม่ว่าจะเป็นลุงป้า ปู่ย่า หรือหลานม่า คนทุกทุกวัยสามารถมาร่วมสนุก และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้ที่นี่ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสุดอลังการในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น การรวมพลังไลน์แดนซ์ ผู้สูงอายุกว่า 200 คน การแสดงละครเพลง “บึงยี่โถ The Musical” โซนนิทรรศการจำนวน 5 โซน ประกอบด้วย :-โซนนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ “เรื่องราวชาวบึง กว่าจะมาเป็นบึงยี่โถในทุกวันนี้”-โซนนิทรรศการภาพถ่ายในธีม “ยังแจ๋ว ยังเลิฟ ยังแชต ยังไหว ยังอยู่”-โซนนิทรรศการ “ข้าวของสะท้อนวัย”-โซนนิทรรศการด้านสุขภาพสูงวัยจากภาคีเครือข่ายกว่า 20 แห่ง และ-โซนจำลองสถานีออกกำลังกายฟื้นฟูผู้สูงอายุ โดย บริษัท ฮาน ดี ดี ไนน์ ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรถอาหารเคลื่อนที่ให้บริการฟรีกว่า 15 ร้านค้าการจัดงานในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สุดว้าว! ของการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายท้องถิ่นที่มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการด้านผู้สูงอายุในชุมชนให้ดีขึ้น และยังเป็นแรงบันดาลใจให้ท้องถิ่นอื่นๆ ได้ยกระดับการทำงานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงานกว่า 30 แห่ง พร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนผู้สูงอายุ ครอบครัวและคนในชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกว่า 1,000 คนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Smart and Strong Project ในการสานพลังเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.buengyitho.go.th และสื่อโซเชียล เทศบาลเมืองบึงยี่โถทุกช่องทาง ทุกคนที่มาร่วมงานนี้บอกเลยว่าของแทร่สุดๆ เรียกได้ว่า “สูงวัยเอาหัวใจไปเลย”