รู้จัก 3 สาวนักกีฬาปิงปองสหรัฐฯ เชื้อสายจีนล้วน แต่เกิด และเติบโตที่อเมริกา

ถึงแม้ สหรัฐอเมริกา จะไม่โด่งดังในกีฬาเทเบิลเทนนิสเท่าไหร่นัก แต่พวกเขาก็ส่งนักกีฬาทำการแข่งขันในโอลิมปิก 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วย ซึ่งฝ่ายหญิงถือเป็นผู้เล่นเชื้อชาติจีน แต่เกิดและเติบโตที่อเมริกาทั้งหมดโดยนักกีฬาเทเบิลเทนนิส หญิง สหรัฐอเมริกา ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 3 คน ดังนี้- ลิลี จาง วัย 28 ปี ถือเป็นบุคคลที่อาวุโสที่สุดในทีม เกิดที่เมืองปาโล อัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย เรียนจบจาก University of California, Berkeley คุณพ่อเป็นชาวอเมริกันแท้ๆ ส่วนคุณแม่ของเธอเป็นชาวจีน เคยเป็นถึงนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของเมืองซีอาน ได้แชมป์ในประเทศมามากมาย ก่อนจะย้ายมาอยู่อเมริกา และแข่งให้ทีมชาติสหรัฐฯ มาตั้งแต่โอลิมปิก 2012 แม้ไม่เคยได้เหรียญแต่ถูกยกให้เป็นนักกีฬาปิงปองหญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลของทีมชาติสหรัฐฯ- ราเชล ซอง วัย 20 ปี เกิดที่เมืองซาน โฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย เรียนที่ University of California, Los Angeles มาลุยกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เป็นครั้งแรก เล่นเทเบิลเทนนิสมาตั้งแต่ 7 ขวบ มีการเปิดเผยว่าครอบครัวของเธอไม่ว่าจะรุ่นไหนก็เล่นเทเบิลเทนนิสกันเป็นหมดทุกคน- เอมี หวัง วัย 21 ปี เกิดที่เมืองซีเวลล์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ เรียนที่ University of California, Los Angeles เดินทางมาลุยโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรก เล่นเทเบิลเทนนิสมาตั้งแต่ 4 ขวบ แถมพี่ชายทั้งสองคนก็เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทั้งหมด เช่นเดียวกับคุณพ่อของเธอก็เคยเป็นกีฬาเทเบิลเทนนิสอาชีพมาก่อนส่วนผลการแข่งขันในปารีสเกมส์ ในประเถทบุคคลหญิง เริ่มจาก เอมี หวัง เอาชนะคู่แข่งในรอบ 64 คน อย่าง ปริสซิลลา ทอมมี จากวานูอาตู ก่อนจะพ่าย อาเดรียนา ดิอาซ จากเปอร์โตริโก ตกรอบ 32 คนสุดท้ายด้าน ลิลี จาง พี่ใหญ่ของทีมสหรัฐฯ ทำผลงานได้ดีกว่า เริ่มจากเอาชนะ มาเรียนา ซาฮาเกียน จากเลบานอน ในรอบ 64 คน ต่อด้วยการเอาชนะ บรูนา ทาคาฮาชิ จากบราซิล ในรอบ 32 คน ตบเท้าผ่านเข้าสู่รอบ 16 คนสุดท้าย ณ เวลานี้ ส่วนอีกหนึ่งคน อย่าง ราเชล ซอง รอเล่นประเภททีมหญิงในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ เพราะประเภทบุคคลอนุญาตให้ส่งได้แค่ชาติละ 2 คนเท่านั้น