"ลิซ่า" ขอบคุณทุกกำลังใจ เผย รางวัลที่ได้รับมีคุณค่าทางใจ

ภายหลังานเพลงเดี่ยวของ “ลิซ่า” ได้รับรางวัลจากงาน MTV Video Music Awards 2022 (VMAs) ณ เมืองนิวอาร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา สาขา Best K-Pop Video จากเพลง LALISA ซึ่งเป็นผลงานจากอัลบั้มเดี่ยวโดยลิซ่าถือเป็นศิลปิน K-Pop หญิงเดี่ยวคนแรกของประวัติศาสตร์วงการเพลงที่ได้รับรางวัลนี้จากเวที MTV Video Music Awardอย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 ส.ค.เจ้าตัวโพสต์ภาพกับรางวัล ผ่านทางอินสตาแกรม "lalalalisa_m" โพสต์ขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า"ขอขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจที่ทุกคนมีให้หนูนะคะ เป็นเกียรติมากๆ เป็นรางวัลที่หนูเชื่อว่า มีคุณค่าทางใจ ทั้งสำหรับหนู ละก็บลิ้งค์ Thank you @mtv again for this wonderful night and Thank you everyone for loving LALISA!"โดยโพสต์ดังกล่าวมีแฟนคลับเข้ามากดหัวให้ให้มากถึงกว่า 6.4 ล้านครั้ง พร้อมกับคอมเมนต์ แสดงความยินดีกับรางวันที่ได้รับเป็นจำนวนมาก