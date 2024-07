วิ่งเทรลเมเจอร์ของโลก! เปิดรับสมัครนักวิ่ง HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® 2024 สนามหนึ่งเดียวของทวีปเอเชีย

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 10:00 น. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งเทรล HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® 2024 โดยมีนางสาววนิดา พันธ์สะอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, MR. MENG MENG ZHANG UTMB Asia Key Account Manager ร่วมแถลงข่าวแสดงความพร้อมในการจัดแข่งขัน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ประเทศไทยมีทรัพยากรอันล้ำค่าถือได้ว่าเป็น ”ทองคำสีเขียว“ ของประเทศไทย สามารถใช้นำเสนอสู่สายตาชาวโลก เป็น “soft power” ที่สามารถสร้างให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศ ผ่านกิจกรรม ”การวิ่งเทรล“ ที่ทำให้สามารถเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยอยู่ภายใต้การอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด”“การแข่งขันวิ่งเทรล HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® 2024 เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยที่ดำเนินการจัดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็น Sports tourism ที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น และที่สำคัญคือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลก และให้แนวนโยบายจะได้รับการพัฒนาและดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเป็น กิจกรรมประจำปีของ จังหวัดเชียงใหม่”ด้าน นางสาววนิดา พันธ์สะอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การแข่งขันวิ่งเทรล HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® ที่จัดขึ้นในวันที่ 5-8 ธันวาคม 2567 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยมีการเปลี่ยนชื่อรายการแข่งขันเพื่อให้เหมาะสอดคล้องกับสถานที่จัดการแข่งขันโดยเปลี่ยน จากชื่อ DOI INTHANON THAILAND BY UTMB® เป็น HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® และได้ปรับเปลี่ยน บริเวณการจัดงานมาไว้ ณ สวนองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ (หนองเขียว) โดยการแข่งขันวิ่งเทรล HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® เป็นหนึ่งในกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วย”ส่วน นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า การแข่งขันปีนี้ เป็นความท้ายทายอีกขั้นของการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับการเพิ่มศักยภาพของการเป็นสนาม Major ของ UTMB World Series ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ซึ่งต้องสร้างมาตรฐานการจัดงานที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยให้นโยบายในการดำเนินการพัฒนาสนามแข่งขันในหลายด้าน เช่น พัฒนาเส้นทางการแข่งขัน พัฒนาระบบการจัดการแข่งขันในด้าน Net Zero เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำของการจัดแข่งขันวิ่งเทรล สนามหนึ่งเดียวของทวีปเอเชีย และกล่าวถึงสถานะการเปิดรับสมัครอย่างไม่เป็นทางการ ขณะนี้มีชาวต่างชาติสมัครเข้าร่วมแล้ว 64 ประเทศ คิดเป็นสัดส่วน 79% ของนักวิ่งทั้งหมด และคาดว่าในปีนี้จะมีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 7,000 คน และคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 1,000 ล้านบาทด้าน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าบ้านในการจัดการแข่งขัน ว่าทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงมีการประชุมหารือ นำประสบการณ์การทำงานในครั้งที่ผ่านมาปรับปรุงและพัฒนา พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด อาทิ ด้านสาธารณสุข การแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉิน อาสาสมัครนักศึกษา หรืออาสาสมัครชาวบ้านจาก 20 หมู่บ้านที่เส้นทางการแข่งขันวิ่งผ่านทางด้าน นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการแข่งขัน โดยความสะดวกครบครัน ปลอดภัย และเหมาะสมกับการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก เช่น การสร้างสะพานลอยฟ้าสำหรับให้นักวิ่งใช้วิ่งข้ามเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมให้กับคนพื้นที่ ที่จะมาใช้บริการสวนธารณะ ไปด้วยในขณะเดียวกัน ได้เตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานไปพร้อมกับช่วงวันแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น และสร้างความประทับใจให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทาง MR. MENG MENG ZHANG UTMB Asia Key Account Manager ได้กล่าวถึงการแสดงความยินดีกับ HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® กับการคงสถานะการเป็น 1 ใน 3 สนามวิ่งเทรลระดับ Major ของโลก จาก 43 สนามในปีปฏิทิน 2024สำหรับ การแข่งขัน Hoka Chiang Mai Thailand by UTMB® 2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2567 แบ่งการแข่งขันตามระยะทางใหม่ ดังนี้1. 100M Category : TRANS-INT 160 ระยะทาง 174 กิโลเมตร กับเส้นทางการแข่งขันผ่านจุดไฮไลท์สำคัญของดอยอินทนนท์ ต่อเนื่องไปยังอุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ก่อนจะเข้าเส้นชัยที่ สวนสาธารณะ อบจ. เชียงใหม่ (หนองเขียว) เส้นทางเป็นแบบ Point-to-point หรือเริ่มและเส้นชัยต่างสถานที่2. 100K Category : ELEPHANT 100 ระยะทางเทรล 94 กิโลเมตร ผ่านจุดไฮไลท์สำคัญของดอยสุเทพ ดอยปุย ปางช้างแม่สา แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ เส้นทางเป็นวงรอบ ปล่อยตัวและเส้นชัยจุดเดียวกันที่ สวนสาธารณะ อบจ. เชียงใหม่ (หนองเขียว)3. 50K Category : HMONG 50 ระยะทางยอดนิยม 54 กิโลเมตร บนอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย นักวิ่งจะได้สัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา และวิ่งผ่านตลาดม้ง เส้นทางเป็นวงรอบ ปล่อยตัวและเส้นชัยจุดเดียวกันที่ สวนสาธารณะ อบจ. เชียงใหม่ (หนองเขียว)4. 20K Category : SUTHEP 20 ระยะทางเทรล 24 กิโลเมตรนี้เหมาะมากสำหรับการสนุกสนานในทางเทรลในอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย พร้อมกับได้รับ Running Stones ไฮไลท์ของเส้นทางหมู่บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน เส้นทางวงรอบ ปล่อยตัวและเส้นชัยจุดเดียวกันที่ สวนสาธารณะ อบจ. เชียงใหม่ (หนองเขียว)5. CHEDI 10 ระยะทางวิ่ง 12 กิโลเมตร บนทางเทรลรอบดอยสุเทพ เส้นทางวงรอบ ปล่อยตัวและเส้นชัยจุดเดียวกันที่ สวนสาธารณะ อบจ. เชียงใหม่ (หนองเขียว)สำหรับ เกณฑ์คะแนน UTMB Index สำหรับนักกีฬาชั้นนำ ที่จะได้รับสิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันในรายการ HOKA CHIANG MAI THAILAND BY UTMB® 2024 แบบยกเว้นค่าสมัคร โดยนักกีฬาที่มีคะแนน UTMB Index ดังนี้ระยะ 100M - เพศชาย ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป - เพศหญิง ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไประยะ 100K - เพศชาย ตั้งแต่ 820 คะแนนขึ้นไป - เพศหญิง ตั้งแต่ 690 คะแนนขึ้นไประยะ 50K - เพศชาย ตั้งแต่ 850 คะแนนขึ้นไป - เพศหญิง ตั้งแต่ 710 คะแนนขึ้นไปTOP3 UTMB Index ของแต่ละประเทศ สำหรับนักกีฬาที่มี UTMB Index เป็นอันดับ 1-3 ของประเภทการแข่งขัน 100M หรือ 100K หรือ 50K ในแต่ละประเทศ โดยนักกีฬาที่มีเกณฑ์คะแนนดังกล่าว สามารถกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม และแนบหลักฐาน เพื่อขอสิทธิ์ในการสมัครแข่งขันที่ https://bit.ly/CM2024_ELITERUNNERSทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทางการสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/CMIthbyutmb เว็บไซต์ www.chiangmai.utmb.world/