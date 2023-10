เซ็นทรัลพัฒนา จัดใหญ่'THAILAND COFFEE HUB' 4–10 ต.ค.ดันอุตสาหกรรมกาแฟไทย สู่เวทีโลก

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เทศกาลกาแฟ THAILAND COFFEE HUB 2023 ไม่ใช่งานกาแฟทั่วไปที่จัดตามเทรนด์ เพราะเซ็นทรัลพัฒนาได้ตั้งจุดยืนตั้งแต่แรกตาม Brand Purpose ที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟโดยรวม โดยมุ่งมั่นสร้าง Coffee Hub ในทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแกนหลักในการรวมเพชรเม็ดงามทุกสายอาชีพแห่งวงการกาแฟ สร้าง Ecosystem ที่แข็งแกร่ง พร้อมเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งหอการค้าและสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีเรื่องสิ่งแวดล้อม ชุมชน คนและสังคม เข้ามาเป็นบริบทสำคัญ เพื่อผลักดัน ‘Local to Global’ ให้กาแฟไทยคุณภาพดีในแต่ละชุมชนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า เทศกาลกาแฟ THAILAND COFFEE HUB ที่ผ่านมา จะมีร้านเด่นๆ ของแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมงานเสมอ เช่น การจัดงานที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา มีร้าน Specialty Coffee ดังๆ ประจำภาคตะวันออก มาร่วมกว่า 20 แบรนด์ อาทิ Sila Roaster, Rosetta Roastery : Specialty Coffee, Sunset Coffee Roaster, Summer Please และที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ก็เป็นการรวม Best Brew of South ร้านกาแฟพิเศษชื่อดังจากทั่วภาคใต้มาไว้ในงานเดียว อาทิ Cuppa Coffee จ.สุราษฎร์ธานี, Heart Made Roastery จ.สงขลา, D’Art Café & Coffee Lab จ.นราธิวาส, ว่าง Cafe’ & Bistro จ.ปัตตานี เป็นต้นสำหรับเทศกาลกาแฟ “THAILAND COFFEE HUB 2023 – centralwOrld” ครั้งนี้ คัดสรรกาแฟรสชาติดี คุณภาพเยี่ยม จากทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อคอกาแฟตัวจริง โดยเฉพาะ “กาแฟพิเศษ” (Specialty coffee) ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ และพิเศษขึ้นไปอีกระดับสู่ “กาแฟคุณภาพระดับซูพีเรีย” (Superior quality coffee) มีให้เลือกหลายแบรนด์ ซึ่งทุกแบรนด์เป็น “กาแฟซิงเกิลออริจิน” (Single origin coffee) มาจากแหล่งปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากกาแฟยังมีเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ที่สามารถมิกซ์ รวมกับกาแฟได้อย่างลงตัว รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์กาแฟ สำหรับร้านค้าและบรรดา coffee love ที่ต้องการชงกาแฟดื่มเองที่บ้าน และกิจกรรมที่ช่วยสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจดีดีให้กับทุกคน ดังนี้b รวมแบรนด์กาแฟพิเศษชื่อดังทั่วไทย อาทิ Bluekoff, Yellow Stuff, Fellow Thailand, Nana Coffee Roaster, Bottomless, The Summer Coffee Company และอื่นๆพบกับกิจกรรมพิเศษ จากสมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH)o ชิมฟรีกาแฟดีกรีแชมป์ ครบทั้ง 3 Process จาก 30 เมล็ดกาแฟที่ได้รับรางวัลจากเวที Thailand Specialty Coffee Award 2023o Workshop เรียนชงกับกูรู สนุกจากกูรูกาแฟตัวจริง ที่จะมาสอนชง สอนชิมกาแฟแบบอบอุ่น เป็นกันเองo Coffee Table ดื่มด่ำกาแฟรูปแบบ Omakase เสิร์ฟกาแฟสูตรพิเศษจากบาริสต้าอันดับต้นของประเทศกระทบไหล่ 25 กูรูกาแฟชื่อดัง มาชงกาแฟพร้อมแชร์ประสบการณ์กาแฟตลอดการจัดงาน อาทิ คุณบรูน่า ซิลวา Youtuber สายกาแฟสาวบราชิล, คุณ Liz Shen จาก Beanslooker บาริสต้าสาวสวยแซ่บ สาย Coffee Goods Spirit ดีกรีระดับประเทศ, คุณหมู จาก Bottomless ผู้คร่ำหวอดในวงการ Thai Specialty Coffee มายาวนาน, คุณเบน จาก Brew Lab ไอดอลของบาริสต้ารุ่นใหม่, คุณปิ จาก Gallery Drip อาจารย์ในวงการกาแฟพิเศษไทย เจ้าของฉายา Drip King เป็นต้นเปิดประสบการณ์กาแฟต้นตำรับจากทั่วโลก อาทิo ชมการสาธิตชงกาแฟในแบบฉบับญี่ปุ่น ในเอกลักษณ์ความพิถีพิถันเพื่อรสชาตินุ่มลึก โดย Mr. Yasuo Suzuki ผู้ก่อตั้ง Trunk Coffee ร้านกาแฟชื่อดังจากนาโกย่าo เปิดโลกกาแฟเอธิโอเปีย สัมผัสมนต์ขลังแห่งการชงกาแฟจากต้นตำรับเจ้าของสายพันธุ์กาแฟที่โด่งดังไปทั่วโลก โดย Taye Ethiopian Coffeeo สัมผัสกาแฟเวียดนามแบบดั้งเดิม กับ Stupiducks Specialty Coffee โรงคั่วชื่อดังแห่งเวียดนาม ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับสาย Home Brewer ตั้งแต่ Beginner จนถึงระดับ Professional จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Fellow Thailand, Yellow Stuff, Hario, Timemore Thailand, Bialetti, Koffee Mart, Another Cup, Duralex, แก้วกาแก้วแฟเมล็ดกาแฟสดจากไร่คุณภาพดีทั่วไทย อาทิo Monberry Coffee by "ม่อนมาตุภูมิ" รวมเมล็ดกาแฟจากหลายดอยที่เชียงใหม่ ปลูกกาแฟแบบออร์แกนิคใต้ต้นลำไยออร์แกนิค ทำให้กาแฟมีรสหวานธรรมชาติ และมีลักษณะเฉพาะo กาแฟขุนช่างเคี่ยน โดยวิสาหกิจชุมชนขุนช่างเคี่ยน เพาะปลูกเมล็ดกาแฟบนพื้นที่ 4,000 ไร่ บนอุทยานดอยสุเทพ-ดอยปุย เชียงใหม่ มายาวนานกว่า 5 ทศวรรษ และได้รับรางวัลจาก SCAT (Specialty Coffee Association Thailand) ตั้งแต่ปี 2559o กาแฟขุนน่าน จากร้านกาแฟ Specialty of Nan, Thailand รวมเมล็ดกาแฟดีใน จ.น่าน และร้อยเรียงเรื่องราวระหว่างป่า กาแฟ ชุมชน ได้อย่างอบอุ่นใจ โดยเป็นการ “ปลูกป่าขึ้นมาเพื่อปลูกกาแฟ” “ป่าดูแลกาแฟ” และ “กาแฟดูแลชาวบ้าน”o Kim coffee roaster โรงคั่วกาแฟเล็กๆ ใน อ.ละแม จ.ชุมพร ที่มีสวนกาแฟ Robusta เป็นของตัวเอง Processed กาแฟเอง และยังมีกาแฟ Robusta จากแหล่งต่างๆ อีกมากมายกาแฟจากร้านดังที่ห้ามพลาด อาทิ Espressom จาก Have a Nice Day Café, Wake Up จาก Nana Coffee Roaster, Orangidutch จาก Pour Over Lab, Moscow จาก Coffee Factory, Espresso Tonic จาก Varinda Specialty Coffee เป็นต้นo Cub House x Sarnies Bangkok ครั้งแรกกับการ collaborate ระหว่าง CUB House by Honda กับร้านกาแฟแบรนด์ดังจากสิงคโปร์ที่กำลังดังในกระแสอย่าง Sarnies ที่จะ ครีเอทเมนูพิเศษเฉพาะสำหรับงานนี้เท่านั้นo Pirom Coffee พัฒนาเมล็ดกาแฟ Fine Robusta เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่รสชาติเยี่ยม และสูตรกาแฟพิเศษต่างๆ รวมถึงโกโก้ที่ชนะการประกวดจากหลายเวทีมาไว้ที่นี่o Tipco Art of SIP & SAVOUR ภายใต้คอนเซปต์ “Let’s You Enjoy from Sunrise to Sunset” สนุกกับการดื่มน้ำผลไม้แท้ผสมเครื่องดื่มต่างๆ ตั้งแต่กาแฟยามเช้าจนค็อกเทลแก้วโปรดยามค่ำo Birdy Café เปิดตัวใหม่! “Birdy® Café Series” ชูคอนเซ็ปต์กาแฟสด พร้อมเสิร์ฟทุกที่ ทุกเวลา ให้ทุกคนสามารถดื่มกาแฟแบบฟีลคาเฟ่ได้ที่บ้าน หรือที่ทำงาน ด้วยการคัดสรรเมล็ดกาแฟไทยสายพันธุ์โรบัสต้าคุณภาพจากเกษตรกรไทย 100% เพื่อให้ได้กลิ่นที่หอม รสชาติอร่อยใกล้เคียงกาแฟชงสด ส่งเสริมความยั่งยืนให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอีกด้วยรวมคราฟต์โกโก้จากทั่วไทย มาครบทุกรูปแบบตั้งแต่ Bean to Bar - Drink – Snack ชิมเมนูโกโก้ฝีมือแชมป์ปี 2021-2022-2023 มาครบ แบบจัดเต็มทั้งวงการคราฟต์โกโก้ไทย อาทิ Plearn Chocolate, Infinite Cacao, After Choc, Chocoholic.thai, 2P Craft Chocolate, DARQ, Choc-a-dii, TARMCHOCOLATE, Kokolatier เป็นต้น• ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันชงกาแฟระดับประเทศo วันที่ 5 ต.ค. 66 รายการ “Es-Yen Slowbar Championship”o วันที่ 6-7 ต.ค. 66 รายการ “Thailand Coffee Brewer League 2023” รอบไฟนอลโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้า AIS และ AIS Fibre แลก 50 คะแนน รับส่วนลด 50 บาท(1 หมายเลข ต่อ 4 สิทธิ์ ตลอดรายการ จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ) และสมาชิก The1แลก 1 คะแนน รับส่วนลด 50 บาท(จำกัด 600 สิทธิ์ และ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก The 1 ตลอดแคมเปญ) และแลก 500 คะแนน รับส่วนลด 50 บาท(จำกัด 20,000 สิทธิ์ และ 1 สิทธิ์ ต่อ ใบเสร็จ ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก The 1)ผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า 2,000 ท่านแรก ผ่าน Central Life X Application ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 66 – 3 ต.ค. 66 รับฟรี ของที่ระลึกสุดพิเศษ (คลิก https://bit.ly/451YhPk)*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียด คลิก https://campaign.centralpattana.co.th/ThailandCoffeeHub2023/ดร. ณัฐกิตติ์ ย้ำด้วยว่า THAILAND COFFEE HUB ประสบความสำเร็จสูงสุด ได้รับการตอบรับอย่างดี ในทุกที่ที่จัดงาน ทั้งจากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ ไปจนถึงบรรดา coffee lover ทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยจัดงานครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อปีที่แล้ว ต่อเนื่องไปยังภาคตะวันออกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา และภาคใต้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ซึ่งในปีหน้าเซ็นทรัลพัฒนาได้วางกลยุทธ์การจัดงานให้ครอบคลุมทุกหัวเมืองใหญ่ๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อขยายชื่อเสียงของกาแฟไทยไปยังกลุ่ม Quality Tourist รวมทั้งขยายเครือข่ายความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มธุรกิจกาแฟจากประเทศต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการผลักดันกาแฟไทยสู่เวทีโลกในอนาคตอันใกล้