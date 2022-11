เชียงใหม่เปิดพิธีแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกครั้งที่1เส้นทางดอยสุเทพต้อนรับนักวิ่งทีมชาติ52ประเทศเข้าร่วม

เย็นวันนี้ (3 พ.ย. 65) ที่บริเวณโครงการวันนิมมาน สี่แยกรินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายอเลสซิโอ ปุนซี่ (Alessio Punzi) Road Running Manager World Athletics พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 รายการ AMAZING THAILAND WORLD MOUNTAIN & TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS โดยมีนักกีฬาทีมชาติ จาก 52 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมพิธีโดยการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 1 รายการ AMAZING THAILAND WORLD MOUNTAIN & TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-6 พ.ย.65 มีจุดปล่อยตัวที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ซึ่งมีประเภทการแข่งขัน รวม 8 ประเภท ได้แก่ วิ่งภูเขาชิงแชมป์โลก ประเภท Uphill ระยะ 8.5 กิโลเมตร , วิ่งภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 11 กิโลเมตร , วิ่งเทรลชิงแชมป์โลก ประเภท Long Trail ระยะ 80 กิโลเมตร , วิ่งเทรลชิงแชมป์โลก ประเภท Short Trail ระยะ 38.5 กิโลเมตร , วิ่งเทรลชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทบุคคลทั่วไป ระยะ 40 กิโลเมตร , วิ่งภูเขาชิงแชมป์โลก ประเภท Up & Down ระยะ 11 กิโลเมตร , วิ่งภูเขาชิงแชมป์โลก ประเภท Junior Up & Down ระยะ 6.4 กิโลเมตร และวิ่งถนน ประเภทบุคคลทั่วไป 10 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมสองข้างทาง ตั้งแต่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ผ่านบ้านขุนช่างเคี่ยน บ้านม้งดอยปุย บ้านผานกกก ตำบลโป่งแยง และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย