แซนดี้ควงคู่หูผงาดแชมป์เรซ3รุ่นใหญ่สุดไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ที่บางแสน

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดแข่งรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ TSS The Super Series by B-Quik สนาม 2 (เรซที่ 3 และ 4) ภายใต้การรับรองโดย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) กับเทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่ Bangsaen Grand Prix 2024 ฉลองการก้าวสู่ครั้งที่ 18โดยรุ่นใหญ่สุด TSS Supercar GT3 เรซที่ 3 แซนดี้ สตูวิค และ หยี เติ้ง กับรถหมายเลข 37 จาก Winhere by BQAR โชว์ผลงานครองจ่าฝูงตั้งแต่ออกสตาร์ต นำม้วนเดียวจบการแข่งขัน รับธงตาหมากรุก พร้อมตำแหน่งแชมป์ไปอย่างสวยงาม ส่วนเรซที่ 4 แม้ว่า ห่าว หลิน และ คริสโตเฟอร์ เฮสส์ จะสตาร์ตในตำแหน่งโพล แต่ว่าช่วง 10 นาทีสุดท้ายกลับโดน เหวินหลง ลู จาก B-Quik Absolute Racing แซงเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองขณะที่ รุ่น TSS Supercar GT4 เรซที่ 3 ชัยชนะตกเป็นของ เฮงค์ กิ๊กส์ และ เออร์วิน เดอ สมิท จากทีม B-Quik Absolute Racing แต่ว่าเรซที่ 4 ณณิณ อินทร์พยุง และ คาซูฮิสะ อุราเบะ จากทีม 2W Zoomies ผู้นำในเรซที่ 3 กลับมาแก้ตัวเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกคว้าแชมป์ได้สำเร็จส่วนรุ่น TSS Supercar GTM เรซที่ 3 ไซมอน ชาน กับรถหมายเลข 10 จากทีม Fire Monkey Motorsport คว้าชัยไป จากนั้นเรซที่ 4 กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ จากทีม Singha Motorsport Team Thailand จะกลับมาแก้มือสตาร์ตจากโพล โพซิชั่น ครองตำแหน่งผู้นำยาวเก็บชัยชนะกลับบ้านรุ่น TSS Supercar GTC ศิราเมษฐ์ ทั่งสุธีรนนท์กุล จากทีม TECPRO RACING ทำผลงานเหนือคาดหมาย คว้าโพล โพซิชั่น ไปได้ทั้ง 2 เรซ โดยคว้าแชมป์ในเรซที่ 3 แต่มาผิดหวังในเรซที่ 4 เนื่องจากรถมีปัญหา กลายเป็น เจ็ม ยูดูวมาส จาก Turtle Monster Racing คว้าแชมป์ไปรุ่น Thailand Super Pickup D1 (Class A-B) เรซที่ 3 ธณพล ชูเจริญผล จาก Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง นำยาวตั้งแต่ออกสตาร์ตและจบด้วยการเป็นแชมป์ ส่วนเรซที่ 4 ณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ จาก SUPER PIG SCG JOBMONTRI OMEGA NEXZTER RACING TEAM กลายเป็นผู้ชนะในศึกนี้ไปรุ่น Thailand Super Pickup D2 (Class C) เรซที่ 3 เอกชาติ มีพร้อม จากทีมอภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง ครองผู้นำม้วนเดียวเข้าเส้นรับธงตาหมากรุก และตำแหน่งแชมป์ไป ขณะที่เรซ 4 ศุภมงคล เดชเพชร จากทีมอภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง คว้าแชมป์ไปครองรุ่น Thailand Super Compact เรซที่ 3 ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จับมือกับ เดชาธร ภู่อัครวุฒิ ทีม YK Motorsports ออกสตาร์ตในตำแหน่งโพล โพซิชั่นและนำยาวเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์กลับบ้าน ส่วนเรซที่ 4 ภูวภณ ทวีไกรกุล และ เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย จาก Alpha Factory Racing Team by Pulzar เก็บแชมป์ไปครองรุ่น Thailand Super Eco เฮย์เดน ไฮคาล รถหมายเลข 35 จากทีม V-Are Pro Garage Racing Team × Dyno Dynamics โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเก็บแชมป์ไปทั้ง 2 เรซปิดท้ายด้วยความมันของซัพพอร์ต เรซ รายการ Porsche Carrera Cup Asia เรซที่ 7 แชมป์เป็นของ คริส ฟาน เดอร์ ดริฟต์ จาก TORO Racing ส่วนเรซที่ 8 ชัยชนะเป็นของ ฟลอเรียน ลาตอร์เร จาก Team Jebsenสำหรับสนามต่อไป ซึ่งจะเคลื่อนทัพรุ่น TSS Supercar GTC, TSS Supercar GT4, TSS Supercar GTM และ TSS Supercar GT3 ลัดฟ้า ไปเปิดศึกกันที่ เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 9-11 ส.ค. ขณะที่รุ่น Thailand Super Eco, Thailand Super Compact และรุ่นขวัญใจมหาชนทั้ง Thailand Super Pickup D2 (Class C) ตลอดจนรุ่น Thailand Super Pickup D1 (Class A-B) จะตามมาเปิดศึกกันที่ ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 23 -25 ส.ค.