“ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม” ได้ร่วมคณะทำงานอิสระด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อของ WHO ขยายบทบาทไทยสู่เวทีสุขภาพโลก แพทย์ไทยรับการแต่งตั้งจากองค์การอนามันโลก ร่วมทีมคณะทำงาน 20 คน เสนอยุทธศาสตร์ป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับโลก ย้ำให้ความเห็นเป็นอิสระส่วนตัวตามนโยบายด้านความเป็นกลางขององค์การอนามัยโลก ปิดเสี่ยงปัญหาแทรกแซงการทำงานดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม แพทย์ไทยได้รับการแต่งตังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นหนึ่งใน 20 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในคณะ Strategic and Technical Advisory Group on Noncommunicable Diseases (STAG NCD) ทำหน้าที่ให้ความเห็นเชิงวิชาการวางกลยุทธ์ และนวัตกรรมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในระดับโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มบทบาทของคนไทยในเวทีสุขภาพโลก และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตาม การปฏิบัติในตำแหน่งดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเป็นอิสระตามนโยบายด้านความเป็นกลางขององค์การอนามัยโลก เพื่อป้องกันปัญหาการถูกแทรกแซงการดำเนินงานทั้งนี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ถือเป็นแพทย์นักบริหารและนักวิชาการที่ร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อทั้งในประเทศและระดับสากล เช่น การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity) ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการบริโภคยาสูบ ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้นโดยสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาเอกด้านเวชศาสตร์ชุมชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนั้นยังได้รับอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา และแขนงสาขาเวชศาสตร์วิถีชีวิต จากแพทยสภา