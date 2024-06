ทายาท "นอสตราดามุส" รุ่นที่ 9 ทำนาย "อังกฤษ" ซิวแชมป์ยูโร "เคน" ยิงกระจุย

ผู้ตั้งสมญาแก่ตัวเองว่า "greatest magician in the world" เผยคำทำนาย ทีมชาติอังกฤษ จะคว้าแชมป์ยูโร 2024"เดอะ ทรี ไลออนส์" เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ หลังชนะ เซอร์เบีย 1-0 และล่าสุด เสมอ เดนมาร์ก 1-1 คืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (20 มิ.ย) มี 4 แต้ม จาก 2 นัด นำจ่าฝูงกลุ่ม C ยังมีแนวโน้มเข้ารอบน็อกเอาท์สูงขณะเดียวกัน มิลาน ราดอนยิช นักพลังจิตชาวเซอร์เบีย ซึ่งรู้จักกันในนาม " มิลาน ทาโรต์" มายามรุ่นที่ 9 ของ นอสตราดามุส โหรระดับตำนาน พยากรณ์ว่า "สิงโตคำราม" จะไปได้ไกลแค่ไหน ที่ประเทศเยอรมนีทาโรต์ ให้สัมภาษณ์ "มาร์กา" สื่อของประเทศสเปน "ทีมชาติใหญ่ๆ ทั้งหมดจะผลงานย่ำแย่ศึกยูโร 2024 ยกเว้น อังกฤษ ซึ่งอาจจะเป็นแชมป์"ทาโรต์ ไม่ได้เจาะจงว่าหมายถึงทีมชาติใด แต่สามารถคาดเดาได้ว่าเป็น สเปน, เยอรมนี และ ฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มการแข่งขันด้วยฟอร์มน่าประทับใจทาโรต์ วัย 51 ปี เห็นภาพการเฉลิมฉลองล่วงหน้า หลัง "เดอะ ทรี ไลออนส์" ยุติการรอคอยแชมป์ทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์อันยาวนาน 58 ปี นับตั้งแต่แชมป์ฟุตบอลโลก 1966 โดย แฮร์รี เคน ดาวยิงกัปตันทีม จะทะลวงตาข่ายมากกว่า 10 ประตูปัจจุบัน มิเชล พลาตินี เจ้าของสมญา "นโปเลียนลูกหนัง" ชาวฝรั่งเศส เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูมากสุด 9 ประตู เฉพาะการแข่งขันยูโร 1 ครั้ง เมื่อปี 1984