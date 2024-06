ฟิตพร้อมวิ่งอนุรักษ์มรดกไทย “Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2024” บนเส้นทางย้อนรอยเมืองประวัติศาสตร์ที่อยุธยา

อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ เรซอัพ เวิร์ค ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานวิ่งแห่งปีที่ทุกคนรอคอย Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2024 ภายใต้แนวคิด “World Run World Heritage” งานวิ่งของคนรักษ์โลก “อนุรักษ์มรดกไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เชิญชวนนักวิ่ง วิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์ ในบรรยากาศสุดคลาสสิก ชิมอาหารเลิศรส และช้อปสินค้าท้องถิ่น วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2567 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา(ศาลากลางเก่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้า บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน “Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2024” พร้อมด้วย อลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ ผู้บริหาร บริษัท เรซอัพเวิร์ค จำกัด ร่วมแถลง ที่อาคารเพลินจิต ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมารายการ Allianz World Run ถือเป็นงานวิ่งที่แฟนทุกคนต่างรอคอย เพราะเป็นงานวิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการคัดเลือกเส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศดี วิ่งสนุก เดินทางสะดวก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญยังได้สนับสนุนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่างๆของไทยอีกด้วย ในปีนี้ก็เช่นกัน อลิอันซ์ อยุธยา ได้คัดสรรพื้นที่สุดพิเศษในการจัดงาน โดยได้เปลี่ยนบรรยากาศการวิ่งเข้ามาในพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญของไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสชมเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านจุดสำคัญของเมืองเก่าอยุธยา และพิเศษสุดปีนี้ เราได้เพิ่มระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อให้นักวิ่งหน้าใหม่ที่อาจจะเพิ่งเริ่มวิ่ง ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ถือเป็นการเริ่มต้นออกกำลังกายไปด้วยกัน ที่จะได้ทั้งความสุขและสุขภาพที่ดีกลับไปสำหรับงาน “Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2024” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 โดยแบ่งระยะการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แฟมิลี่ฟันรัน 3 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Expo อิ่มอร่อยกับอาหาร Local สุดอร่อย และสินค้าจากชุมชน ให้ได้เลือกช้อป พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินยอดนิยม บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลากลางเก่า สำหรับงานวิ่งนี้ยังคงเป็นงานวิ่งรักษ์โลก โดยเหรียญและโล่รางวัลทำมาจาพลาสติกรีไซเคิล เหมือนเช่นเคย นอกจากนี้เรายังได้เตรียมของที่ระลึกสุดพิเศษ สำหรับ Finisher อีกด้วย” พัชรา กล่าวทิ้งท้ายAllianz Ayudhya World Run Thailand Series 2024 เปิดจำหน่ายบัตรราคา Ealry bird ตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2567 ในราคา 850 บาท สำหรับ การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ราคา 650 บาท สำหรับ การวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร 600 บาท สำหรับ 5 กิโลเมตร พิเศษ! สำหรับนักวิ่งแฟนพันธุ์แท้ ที่เคยร่วมวิ่งกับ Allianz World Run ในระยะ 10 กิโลเมตร และ 21.1 กิโลเมตร รับส่วนลดon top เพิ่มอีก 50 บาท หากคุณเป็นผู้รักสุขภาพ รักการวิ่ง อย่ารอช้า ข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครวิ่งได้ที่ https://race.thai.run/worldrun2024 และสนใจติดตามรายละเอียดงานทั้งหมดได้ที่ Facebook: Worldrun Thailandนอกจากนี้ในวันเดียวกัน อลิอันซ์ อยุธยา ได้เปิดตัวแคมเปญ GET FIT 90 days challenge เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับงานวิ่ง Allianz World Run Thailand Series 2024 โดยได้จับมือ ซุนโต้ (Suunto) และ แอ็บโซลูท บูทีค ฟิตเนส สตูดิโอ (Absolute Boutique Fitness Studio) เพื่อส่งเสริมคนไทยให้สุขภาพดี เปิดตัวแคมเปญ GET FIT challenge ชวนคนไทยร่วมภารกิจออกกำลังผสานเทคโนยีดิจิตอล 90 วันสร้างความฟิต จัดเต็มด้วยกิจกรรม ด้านสุขภาพ ทั้งการออกกำลังกาย แนวคาร์ดิโอ โยคะ พิลาทิส และการปั่นจักรยาน เวิร์คช้อป และชาเล้นจ์ภารกิจชิงรางวัล หวังเป็นกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดี เพิ่มความฟิต พร้อมรับทุกเกมพลิกของชีวิต โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GET FIT สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://allianzth.co/Get-Fit.