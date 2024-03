CHANGAN Thailand ตั้งเป้าส่งมอบรถ Deepal 3,000 คัน ในประเทศไทย

​ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา วงการรถยนต์เริ่มคึกคักอีกครั้ง ท่ามกลางกระแสรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน ที่กำลังมาแรงในประเทศไทย และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยประเมินจากยอดขายและสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมา อย่างมั่นคง หนึ่งในค่ายรถยนต์ที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้คงหนีไม่พ้น CHANGAN ผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและระบบขับขี่อัจฉริยะ นำโดย นาย เซิน ซิงหัว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซ้าท์อีส เอเชีย จำกัด และ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฉางอาน ออโต้ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยแผนการส่งมอบรถ Deepal S07 และ Deepal L07 ว่า“เพื่อให้สอดรับกับกระแสความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น CHANGAN เราประสบความสำเร็จอีกขั้นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย ด้วยการส่งมอบรถ Deepal S07 และรุ่น Deepal L07 ไปแล้วกว่า 3,000 คัน ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความมุ่งมั่นในการให้บริการ ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามาโดยตลอด หากมองย้อนกลับไปในช่วงงาน Motor Expo 2023 ที่ผ่านมา CHANGAN มียอดจองมากกว่า 3,000 คัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย การส่งมอบรถได้เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2567 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เรายังตั้งเป้าขยายศูนย์บริการครอบคลุม โดยเริ่มจากกรุงเทพและปริมณฑล ก่อนกระจายไปทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการให้บริการอย่างครบวงจร และตั้งเป้าสร้างโชว์รูม ทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการ และอำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้าคนพิเศษของเราทุกพื้นที่ด้วย”นอกจากนี้ นาย เซิน ซิงหัว ยังได้กล่าวถึงลูกค้าในประเทศไทยที่มอบความไว้วางใจให้กับทางแบรนด์ด้วยว่า “ต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่มอบความมั่นใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ซึ่งความไว้วางใจและความมั่นใจในแบรนด์นี้ คือสิ่งที่ขับเคลื่อน CHANGAN ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จมั่นคงและไม่หยุดยั้ง ในการพัฒนาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้มีศักยภาพต่อไป ในนาม CHANGAN Thailand เราคัดสรรทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อช่วยกันพัฒนาให้รถแต่ละรุ่นที่ออกจากโรงงานของเรานั้น เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่พร้อมเปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เหนือขั้นที่มาพร้อมสมรรถนะ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการใช้งานในปัจจุบันอย่างแท้จริง” นาย เซิน ซิงหัว กล่าวสำหรับ CHANGAN Thailand พร้อมแล้วสำหรับตลาดประเทศไทยอย่างเต็มตัว ด้วยการส่งรถยนต์ไฟฟ้า 2 รุ่น 2 ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครด้วยดีไซน์ล้ำสมัย เทคโนโลยีระดับโลก DEEPAL S07 Smart Lifestyle SUV : ประกอบด้วยแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EPA1 เป็นแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดของ CHANGAN ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรถยนต์แบรนด์ DEEPAL เท่านั้น ซึ่งออกแบบมาบนพื้นฐานของการขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง (Rear Wheel Drive, RWD) ให้มีการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทั้ง 4 ล้อ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเหนือระดับ ทั้งเรื่องความปลอดภัยขั้นสูง ประสิทธิภาพ ระบบอัจฉริยะ และสมรรถนะขั้นสูง ให้ประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ที่เยี่ยมยอด เหมาะสมต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมไปถึง แพลตฟอร์ม EPA1มาพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่ดิจิทัลแบบ iBC (iBC Digital Battery Management) ซึ่งผสานการทำงานระหว่างการวิเคราะห์จากตัวรถและบนระบบคลาวด์ ทำให้มีความแม่นยำทั้งในด้านของการติดตามสุขภาพแบตเตอรี่ การเตือนภัยด้านความเสี่ยง และการจัดการระบบชาร์จแบตเตอรี่ โดดเด่นสะดุดตาด้วยดีไซน์ภายนอก ตัวถังแบบเอสยูวี ประตูกระจกแบบไร้ขอบ หลังคากระจกแบบพาโนรามาพร้อม ม่านบังแดดปรับไฟฟ้า ช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าความจุ 125 ลิตร มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน ล้ออัลลอย 20 นิ้วลาย Moon White Blade ไฟ DRL LED ดีไซน์แบบ Star Petal ไฟท้าย LED ดีไซน์แบบ Star Flame สปอยเลอร์หลังดีไซน์แบบ Sport พร้อมไฟเบรกดวงที่สาม ประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้า (Power Tailgate) ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติด้านดีไซน์ภายใน ใช้เป็นวัสดุแบบบุนุ่ม ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคนขับ พร้อมระบบเลื่อนเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบเป่าลมบริเวณเบาะนั่งและพนักพิงหลังสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่ความจุ 435 ลิตร พื้นห้องโดยสารด้านหลังแบบเรียบ (Flat Rear Leg Room) ปุ่ม Shortcut บนพวงมาลัย 2 ปุ่ม เลือกได้ 4 ฟังก์ชัน (Steering Wheel with 2 Shortcut Buttons and 4 Function Applicable) แผงควบคุมด้านหลังแบบสัมผัสพร้อมฟังก์ชันปรับตำแหน่งที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าและม่านหลังคา DEEPAL L07 – Sport Fastback EV นับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า Fastback คันแรกของแบรนด์ ที่ได้ทั้งความโดดเด่น ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและออกแบบมาเพื่อการขับเคลื่อนทันสมัยพร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีไซน์ภายนอก ตัวถังแบบฟาสต์แบ็ก ประตูกระจกแบบไร้ขอบ หลังคากระจกแบบพาโนรามาแบบกันความร้อน ช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าความจุ 71 ลิตร มือจับประตูไฟฟ้าแบบซ่อน ล้ออัลลอย 19 นิ้วลาย New Sport ไฟ DRL LED ดีไซน์แบบ Star Petal (Star Petal DRL) ไฟท้าย LED ดีไซน์แบบ Star Flame สปอยเลอร์หลังดีไซน์แบบ Sport ประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้า ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ และดีไซน์ภายใน วัสดุภายในเป็นแบบบุนุ่ม ระบบจดจำตำแหน่งเบาะคนขับ พร้อมระบบเลื่อนเข้า-ออกอัตโนมัติ ระบบเป่าลมบริเวณเบาะนั่งและพนักพิงหลังสำหรับคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังขนาดใหญ่ความจุ 329 ลิตร พื้นห้องโดยสารด้านหลังแบบเรียบ ปุ่ม Shortcut บนพวงมาลัย 2 ปุ่ม เลือกได้ 4 ฟังก์ชันนอกจากรถทั้งสองรุ่นที่กำลังไปได้ดีในตลาดประเทศไทย ในงาน Motor Show 2024 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นระหว่าง วันที่ 27 มี.ค. - 7 เม.ย.นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี CHANGAN Thailand จัดทัพยานยนต์ไฟฟ้า มาให้ได้ชมกันแบบจัดเต็ม พร้อมกิจกรรมและโปรโมชันพิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน เฉพาะในงานนี้เท่านั้นติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.changan.co.th/