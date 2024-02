ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว ยิงสด!! ศึก เอฟเอ คัพ 2023/24 รอบ 5 เริ่มแมตช์แรก 27 ก.พ. นี้

ทรูวิชั่นส์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลถ้วยรายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เอฟเอ คัพ 2023/24 รอบ 5 โดยทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีก เตรียมลงฟาดแข้งระเบิดความมัน ซึ่งมีเกมที่น่าสนใจหลายคู่ ไม่ว่าจะเป็นจะเป็นสองทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ ที่ต้องปะทะเพื่อนร่วมลีกสูงสุด ส่วน ลิเวอร์พูล ก็พร้อมเปิดบ้านรับมือ เซาธ์แฮมป์ตัน ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมถ่ายทอดสด ทางช่อง True Premier Football 4 (604), True Sports 2 (667), beIN Sports 1 (607) และ beIN Sports 3 (609) ประเดิมแมตช์แรก 27 กุมภาพันธ์นี้เดินทางมาถึงรอบ 5 หรือว่ารอบ 16 ทีมสุดท้ายกันแล้ว สำหรับศึกฟุตบอลถ้วย เอฟเอ คัพ ในซีซั่น 2023/24 โดยทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีก ผ่านเข้ารอบกันมาอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่า อย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้, ลิเวอร์พูล, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เชลซี รวมไปถึง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งต่างก็มีจุดหมายปลายทางที่สนามเวมบลีย์ ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยรอบนี้จะลงเล่นในช่วงกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มต้นด้วยวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 02.45 น. “ช้างกระทืบโรง” โคเวนทรี ซิตี้ เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจอมเซอร์ไพรส์ เมดสโตน ยูไนเต็ด จากนั้นในวันถัดไป “เดอะ เชอร์รี่ส์” บอร์นมัธ เปิดรังรับมือ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ เวลา 02.30 น., “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล บุกไปเยือน “กุหลาบไฟ” แบล็คเบิร์น ที่อีวู้ด พาร์ค เวลา 02.45 น. และ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเยือน ลูตัน เพื่อร่วมลีก ในเวลา 03.00 น.ส่วนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ มีเกมใหญ่อีก 4 คู่ เริ่มจากเวลา 02.30 น. “สิงห์บลูส์” เชลซี เปิดสแตมฟอร์ด บริดจ์ พบ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด, เวลา 02.45 น. ลงเล่นพร้อมกัน 2 คู่ โดยเป็นการพบกันเองของทีมจากพรีเมียร์ลีก “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน ปะทะ “นกนางนวล” ไบรท์ตัน และ “เจ้าป่า” นอตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก่อนปิดท้ายในเวลา 03.00 น. “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์พบ “นักบุญ” เซาธ์แฮมป์ตันทรูไฮบริด กล่องเดียวจบ ครบความบันเทิง กับแพ็กเกจ Platinum และ Gold พร้อมเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรู 1 Gbps สัมผัสประสบการณ์ความบันเทิง และกีฬาระดับไฮเอนด์ และชมทรูวิชั่นส์ นาว บนแพลตฟอร์มของทรูไอดี ดูได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://bit.ly/3S9dwk2และ https://ttid.co/xTgv/TVSNOWPLSTINUMEXT หรือโทร. 02-700 -8000 กด 3ทรูวิชั่นส์ และ ทรูวิชั่นส์ นาว พร้อมถ่ายทอดสดการแข่งขันศึก เอฟเอ คัพ 2023/24 รอบ 5 ช่อง True Premier Football 4 (604), True Sports 2 (667), beIN Sports 1 (607), beIN Sports 3 (609)FA Cup 2023/24 5th RoundDate Matches Time Live ChannelsTue 27 Feb Coventry vs Maidstone United (LIVE) 02.45-04.45 TPF 4 (604)Wed 28 Feb Bournemouth vs Leicester (LIVE) 02.30-04.30 TPF 4 (604)Blackburn vs Newcastle (LIVE) 02.45-04.45 beIN 1 (607)Luton vs Man City (LIVE) 03.00-05.00 beIN 3 (609)Thu 29 Feb Chelsea vs Leeds (LIVE) 02.30-04.30 TPF 4 (604)Wolves vs Brighton (LIVE) 02.45-04.45 TS 2 (667)Nottm Forest vs Man Utd (LIVE) 02.45-04.45 beIN 3 (609)Liverpool vs Southampton (LIVE) 03.00-05.00 beIN 1 (607)