บิ๊กแมตช์มาเร็ว! "แมนฯ ซิตี" ปะทะ "ลิเวอร์พูล" รอบ 16 ทีม "คาราบาว คัพ"

ฟุตบอลคาราบาว คัพ ผ่านพ้นรอบ 32 ทีมสุดท้ายไปเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ครบถ้วนทั้งหมด 16 ทีมที่ฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบนี้ และล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการจับสลากประกบคู่อย่างเป็นทางการปรากฎว่ามีเกมบิ๊กแมตช์ตั้งแต่ในรอบนี้ โดย "เรือใบสีฟ้า" แมนเชสเตอร์ ซิตี จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล ขณะที่ "ปีศาจแดง" แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งานไม่หนักเมื่อต้องรับมือ เบิร์นลีย์ ทีมจากศึกแชมเปียนชิพ อังกฤษผลจับสลากประกบคู่ คาราบาว คัพ รอบ 16 ทีมสุดท้ายวูล์ฟแฮม์ตัน vs จิลลิงแฮมเซาแธมป์ตัน vs ลินคอล์น ซิตีแบล็คเบิร์น โรเวอร์ส vs น็อตติงแฮม ฟอเรสต์นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด vs บอร์นมัธแมนฯ ซิตี vs ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด vs เบิร์นลีย์มิลตัน คีนส์ ดอนส์ vs เลสเตอร์ ซิตีชาร์ลตัน แอธเลติก vs ไบร์ทตันฯทั้งนี้การแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้าย จะฟาดแข้งกันหลังช่วงจบฟุตบอลโลก 2022 ซึ่งจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง